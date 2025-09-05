Confirmat: en aquestes comarques de Catalunya continuarà plovent en les pròximes hores
La matinada de divendres ha estat especialment fresca i humida, una tendència que es mantindrà al llarg del dia
Catalunya s'ha llevat aquest divendres amb un ambient molt diferent del viscut en jornades anteriors. Després dels canvis de temps registrats ahir, la meteorologia ens deixa una combinació de plena tardor. Precipitacions, núvols intermitents i un descens de les temperatures que es deixarà notar a gran part del territori.
La situació més destacada se centra a l'extrem sud, on el gregal està incidint de manera clara sobre el litoral i prelitoral de Tarragona. Aquesta entrada marítima ha provocat pluges persistents en zones concretes, amb acumulacions significatives durant les primeres hores del dia. Segons els registres de Meteocat, a Miami Platja s'han registrat 24,3 litres per metre quadrat.
Per la seva banda, a Riudecanyes 16,2 litres i a Cambrils 11,3 litres, són quantitats rellevants que confirmen l'afectació del temporal en aquesta franja costanera. Les previsions apunten que les precipitacions continuaran durant el matí en aquestes comarques, tot i que tendiran a remetre amb el pas de les hores. La tarda serà molt més tranquil·la, amb una clara obertura de cels a la major part de Catalunya.
La força de l'anticicló
L'anticicló tornarà a imposar-se progressivament, garantint estabilitat i un augment de les hores de sol. No obstant això, el canvi més immediat per avui és la baixada de les temperatures. Després de diversos dies marcats per la calor intensa i la sensació de xafogor, aquest divendres es presenta més fresc i agradable.
L'ambient serà menys sufocant, cosa que permetrà gaudir d'una jornada més confortable. Es tracta, això sí, d'un respir temporal. I és que els mapes ja anticipen un nou repunt tèrmic al llarg del cap de setmana, amb un ascens marcat especialment diumenge i dilluns.
El mapa de predicció general mostra cels encara ennuvolats al litoral sud durant el matí, amb clarianes a la resta del territori. A mesura que avanci el dia, el panorama canviarà: el sol dominarà a totes les comarques, excepte alguns intervals de núvols a la costa. Les precipitacions quedaran restringides a les primeres hores i només en punts concrets del sud.
Pel que fa al vent, la influència del gregal es mantindrà amb certa intensitat al litoral tarragoní, contribuint a la inestabilitat matinal. Tanmateix, la resta de Catalunya amb prou feines registrarà moviments d'aire destacables, cosa que reforçarà la sensació de calma durant la tarda. Amb tot això, la jornada d'aquest divendres es pot dividir en dues fases.
Un respir abans que tornin a pujar les temperatures
Una primera part del dia, marcada pels ruixats i un ambient ennuvolat, i una segona part amb el retorn progressiu del sol i la recuperació de l'estabilitat atmosfèrica. A Tarragona hauran d'estar atents durant el matí, mentre que la resta podran gaudir d'un dia amb condicions més agradables. Tot apunta que aquest respir meteorològic serà breu.
Catalunya es prepara per a un cap de setmana estiuenc, amb temperatures a l'alça que tornaran a situar-se clarament per sobre de la mitjana, especialment a l'inici de la pròxima setmana. Així doncs, no queda més que aprofitar aquesta petita baixada dels mercuris. I tornar a agafar aire pels pròxims dies.
Més notícies: