Nou avís meteorològic de Roberto Brasero: tempestes i ruixats a 6 comunitats
L'estabilitat meteorològica típica de finals d'estiu està mostrant la seva cara més intensa a bona part del país
L'inici de setembre està deixant a Espanya un temps marcat per l'alternança entre calor intensa i descensos bruscos de temperatura. Després d'un inici de setmana amb aire fresc, la jornada de dimecres va tornar a ser plenament estiuenca a bona part del país. Tot això amb màximes que van superar els 35 graus en diverses comunitats.
Tanmateix, dijous arriba amb un nou gir: un front refrescarà, portarà tempestes i donarà pas a un cap de setmana de contrastos. Dimecres, el termòmetre va pujar molt a Andalusia, on Sevilla va fregar els 38 i Jerez de la Frontera va arribar als 36. A Villarrasa, Huelva, es van registrar temperatures similars, mentre que a Múrcia es va arribar als 35 i a València es van fregar els 37.
Fins i tot el País Basc, poc acostumat a aquestes xifres al setembre, va registrar 33 graus a l'aeroport de Sant Sebastià. Aquests valors van confirmar que encara queden dies de ple estiu, tot i que la situació ja ha començat a canviar. Aquest dijous, les temperatures han caigut de manera significativa al nord peninsular.
Un descens acusat de les temperatures
A Cantàbria i el País Basc el descens ha estat de fins a vuit graus, amb màximes de només 25 a Bilbao, 23 a Santander i Oviedo, i 21 a Lugo. També a la resta de la meitat nord s'han registrat baixades de tres a quatre graus, tot i que a ciutats com Logronyo l'ambient ha continuat sent agradable.
El motiu és l'arribada d'un front que, a més de refrescar, està deixant pluges al nord de Galícia i al Cantàbric. Al Pirineu Navarrès s'han registrat tempestes intenses a primeres hores, i es preveuen nous episodis d'inestabilitat a Catalunya, Aragó i Castelló. A la resta del país el panorama ha estat més tranquil, amb cels poc ennuvolats i alguns núvols alts.
A Galícia i Catalunya s'han format bancs de boira matinals. Mentrestant, a Canàries s'han donat precipitacions febles a les illes occidentals, més probables a La Palma. No tot és fresc i pluja.
Al sud d'Andalusia, Múrcia i València les temperatures han continuat pujant, cosa que ha obligat a activar avisos grocs per altes temperatures. Divendres s'espera un alleujament tèrmic a tot l'est peninsular, acompanyat d'algunes pluges a la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, a la resta del país els termòmetres tornaran a pujar.
Un dissabte estiuenc abans d'un altre canvi
Dissabte tornarà la calor a bona part del país, amb temperatures molt estiuenques al nord i més núvols entrant per Galícia. Diumenge, en canvi, la situació farà un gir amb l'arribada d'un nou front que provocarà un descens tèrmic generalitzat. Només el sud d'Andalusia i l'est peninsular en quedaran al marge, on el ponent tornarà a disparar els valors.
Segons Roberto Brasero, Galícia, País Basc, Cantàbria, Navarra, Aragó i Catalunya seran les sis comunitats més afectades per tempestes en les pròximes hores. Una mostra que el mes de setembre ha arribat disposat a recordar-nos que la tardor s'acosta. Això sí, cal recordar que potser l'estiu encara no ha dit la seva última paraula.
