És oficial: revelen si tornarà la calor intensa a Catalunya el que queda d’agost
Si bé la primera meitat d'aquest mes ha estat realment calorosa, els experts venen amb molt bones notícies
Catalunya i bona part de la península es preparen per tancar l’agost amb un escenari poc habitual per aquestes dates. I és que fa dies que es nota que les temperatures són més baixes del normal. Així ho confirma l’últim mapa d’anomalies setmanals de temperatura corresponent al període comprès entre el 25 d’agost i l’1 de setembre.
Segons aquest pronòstic, gran part de l’oest i centre de la península registrarà temperatures mitjanes per sota dels valors normals. Un contrast significatiu davant la calor extrema que sol dominar la segona quinzena del mes. El mapa mostra en tons blaus les zones més afectades per aquesta anomalia negativa.
Les zones més fresques els pròxims dies
En aquest cas, inclou àmplies regions de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Madrid, Aragó i, de manera destacada, Catalunya. Els models reflecteixen un descens d’entre un i tres graus respecte a la mitjana climàtica. Això suposa un respir després d’un estiu que, fins ara, ha deixat diverses onades de calor i màximes que van superar amb escreix els 40 graus en diferents punts del país.
A Catalunya, les previsions apunten que la calor intensa no tornarà el que queda d’agost. En el seu lloc, les temperatures tendiran a situar-se en un rang molt més suau, especialment a l’interior i al Pirineu. Les capitals de província podrien registrar màximes d’entre 27 i 30 graus a Barcelona i Girona.
Paral·lelament, seran una mica més fresques a Lleida i Tarragona, quedant lluny dels valors sufocants de setmanes anteriors. El contrast amb altres regions del sud d’Europa és notable. Mentre que Espanya experimentarà aquesta anomalia negativa, països com Itàlia i Grècia mostren en el mateix mapa tonalitats vermelles.
El que és un senyal que allà les temperatures es mantindran per sobre, fins i tot amb desviacions de fins a tres i cinc graus. En el cas del nord d’Àfrica, el pronòstic és encara més extrem. I és que hi apareixen àrees tenyides de vermell intens, cosa que reflecteix una calor molt més acusada.
Un tancament d’agost relativament suau
Aquest patró atmosfèric, si es confirma, suposarà un tancament d’agost relativament suau a Catalunya i bona part de la península. El descens tèrmic vindrà acompanyat d’un ambient més agradable. Els experts assenyalen que aquesta situació podria deure’s a la interacció entre un solc atlàntic i l’anticicló de les Açores.
No obstant això, recorden que es tracta de prediccions i que, tot i que la tendència general és clara, sempre hi ha la possibilitat d’episodis puntuals de calor. A falta de poc més d’una setmana perquè acabi l’agost, tot apunta que Catalunya viurà un final de mes molt més suportable en l’àmbit meteorològic. La calor sufocant no tornarà, i en el seu lloc predominaran temperatures més fresques de l’habitual.
Més notícies: