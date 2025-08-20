'Queden zones en perill': L'AEMET envia un avís a aquestes 2 zones de Catalunya
L'onada de calor ha acabat, però encara queden zones del territori que podrien veure’s afectades pels incendis
No hi ha dubte que les temperatures s'han moderat i amb elles també ha descendit el nivell general de risc d'incendis forestals a Espanya. Tanmateix, l'AEMET adverteix que la situació encara no està del tot controlada. Per tant, persisteixen àrees amb un perill molt alt i fins i tot extrem.
A Catalunya, l'atenció se centra especialment en dues zones: el sud de Tarragona i les comarques de l'interior de Lleida. El mapa de predicció de perill d'incendis reflecteix una millora clara en comparació amb jornades anteriors. Bona part del quadrant nord-est peninsular, inclosa la costa catalana i gran part de Girona i Barcelona, apareix en color verd o blau, cosa que significa risc baix o moderat.
Disparitat de situació segons la zona del territori
Es deu a l'entrada d'aire fresc i a les pluges que els darrers dies han descarregat al Pirineu i el Prepirineu, reduint la sequedat. No obstant això, la situació canvia en mirar cap a l'interior i sud de Catalunya. A Lleida, sobretot en zones de secà de la Noguera, el Segrià i les Garrigues, l'AEMET marca un nivell de risc "molt alt".
Aquestes àrees, on les temperatures continuen sent elevades i les precipitacions han estat escasses, mantenen una vegetació molt resseca i vulnerable a qualsevol espurna. L'altre punt de preocupació és el sud de Tarragona, especialment les Terres de l’Ebre. Allà, la conjunció de calor residual, vegetació seca i la previsió de vent de mestral els pròxims dies eleva el risc fins a nivells extrems.
Aquesta situació obliga a extremar la precaució, ja que els incendis en aquest entorn poden propagar-se amb gran rapidesa. L'AEMET recorda que, encara que l'onada de calor hagi remès, no s'ha d'abaixar la guàrdia. L'estiu és l'època més crítica per als incendis forestals a la península i una petita imprudència pot tenir conseqüències devastadores.
Una crida al civisme
Encendre barbacoes en entorns forestals, llençar burilles o fer cremes agrícoles sense autorització són pràctiques especialment perilloses en dies com aquests. Els experts fan una crida a la prudència, recordant que la majoria dels incendis a Catalunya tenen origen humà. Sigui per imprudències o de manera intencionada.
Així mateix, recomanen als ciutadans informar-se del nivell de risc a la seva comarca abans de fer qualsevol activitat a la muntanya. En conclusió, si bé la situació ha millorat, les comarques de l'interior de Lleida i el sud de Tarragona continuen en el punt de mira. L'AEMET insisteix que la col·laboració ciutadana és clau per evitar nous focs i protegir el valuós patrimoni natural existent.
Més notícies: