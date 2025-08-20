Logo e-noticies.cat
'Queden zones en perill': L'AEMET envia un avís a aquestes 2 zones de Catalunya

L'onada de calor ha acabat, però encara queden zones del territori que podrien veure’s afectades pels incendis

Marta Romera

No hi ha dubte que les temperatures s'han moderat i amb elles també ha descendit el nivell general de risc d'incendis forestals a Espanya. Tanmateix, l'AEMET adverteix que la situació encara no està del tot controlada. Per tant, persisteixen àrees amb un perill molt alt i fins i tot extrem.

A Catalunya, l'atenció se centra especialment en dues zones: el sud de Tarragona i les comarques de l'interior de Lleida. El mapa de predicció de perill d'incendis reflecteix una millora clara en comparació amb jornades anteriors. Bona part del quadrant nord-est peninsular, inclosa la costa catalana i gran part de Girona i Barcelona, apareix en color verd o blau, cosa que significa risc baix o moderat.

Disparitat de situació segons la zona del territori

Es deu a l'entrada d'aire fresc i a les pluges que els darrers dies han descarregat al Pirineu i el Prepirineu, reduint la sequedat. No obstant això, la situació canvia en mirar cap a l'interior i sud de Catalunya. A Lleida, sobretot en zones de secà de la Noguera, el Segrià i les Garrigues, l'AEMET marca un nivell de risc "molt alt".

Aquestes àrees, on les temperatures continuen sent elevades i les precipitacions han estat escasses, mantenen una vegetació molt resseca i vulnerable a qualsevol espurna. L'altre punt de preocupació és el sud de Tarragona, especialment les Terres de l’Ebre. Allà, la conjunció de calor residual, vegetació seca i la previsió de vent de mestral els pròxims dies eleva el risc fins a nivells extrems.

Aquesta situació obliga a extremar la precaució, ja que els incendis en aquest entorn poden propagar-se amb gran rapidesa. L'AEMET recorda que, encara que l'onada de calor hagi remès, no s'ha d'abaixar la guàrdia. L'estiu és l'època més crítica per als incendis forestals a la península i una petita imprudència pot tenir conseqüències devastadores.

Una crida al civisme

Encendre barbacoes en entorns forestals, llençar burilles o fer cremes agrícoles sense autorització són pràctiques especialment perilloses en dies com aquests. Els experts fan una crida a la prudència, recordant que la majoria dels incendis a Catalunya tenen origen humà. Sigui per imprudències o de manera intencionada.

Així mateix, recomanen als ciutadans informar-se del nivell de risc a la seva comarca abans de fer qualsevol activitat a la muntanya. En conclusió, si bé la situació ha millorat, les comarques de l'interior de Lleida i el sud de Tarragona continuen en el punt de mira. L'AEMET insisteix que la col·laboració ciutadana és clau per evitar nous focs i protegir el valuós patrimoni natural existent.

