Sorpresa amb el temps d'avui a Catalunya: tornen les nevades a totes aquestes zones

Molts esperen que els Reis Mags portin neu. I és que per estar a principis del mes de gener, les nevades encara han estat escasses. Ara bé, hi ha un punt al Pirineu que tornarà a ser un dels més beneficiats per les pròximes precipitacions.

Almenys així ho ha confirmat el meteoròleg @alexmegapc, qui s'ha atrevit a dir en quins punts del Pirineu nevarà. El cert és que la tendència serà la mateixa que en les últimes setmanes i la Vall d'Aran serà la més beneficiada. Concretament, s'espera que aquest divendres nevi a partir dels 2.100 metres d'altitud al Pirineu Occidental.

També podria fer-ho en altres punts de l'extrem nord, encara que aquesta comarca és la que "més números té". No és la primera vegada que succeeix i, de fet, les seves pistes d'esquí són les que més neu tenen. Tampoc s'espera que caigui la gran nevada, però sí prou per mantenir el mantell blanc en un dels punts més alts.

La causa de l'arribada de noves nevades al Pirineu lleidatà

L'expert explica que un front fred desgastat està travessant Catalunya aquest divendres. Tot això es conjuga com el combo perfecte perquè puguin caure algunes nevades. I encara que així sigui, no seran massa copioses.

"Poca cosa en general", assegura el meteoròleg. D'aquí que la previsió de neu se situï al voltant dels cinc centímetres de gruix. A la neu s'hi sumarà un "lleuger vent de nord-oest" que farà que la sensació tèrmica sigui menor.

En aquesta ocasió, les ratxes arribaran fins als 50 km/h, sent ja prou molestes. Així doncs, aquest divendres es presenta mogut a les cotes més altes de Catalunya. La neu i el vent marcaran l'inici del primer cap de setmana del 2025.

Les nevades duraran poques hores

Lluny d'esperar un cap de setmana ple de neu, el que es preveu és una precipitació de curta durada. En aquest sentit, l'expert avança que el dissabte serà "sense precipitacions" a Catalunya. Sí que podria clarejar el dia ennuvolat, però aquests bancs de núvols s'aniran obrint a mesura que avanci la jornada.

De cara al diumenge i la cavalcada de Reis, tot apunta que seguirà el temps tranquil. Per la seva banda, Francesc Mauri ha confirmat que es podrà gaudir de la tarda en qualsevol punt del país. Això sí, serà a partir del dilluns quan es necessitaran de nou els paraigües.