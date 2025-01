Francesc Mauri confirma la millor notícia sobre el temps a Catalunya: 'El dissabte...'

Francesc Mauri ja ha avançat una de les previsions meteorològiques més esperades de l'any. I és que aquest pròxim diumenge les ciutats s'ompliran de màgia gràcies a la cavalcada dels Reis Mags d'Orient. Això significa que milers de nens i nenes esperen poder sortir al carrer per veure les seves majestats.

En aquest sentit, i segons l'expert de TV3, podran fer-ho sense problema en qualsevol lloc de la regió. Tot això després que "el dissabte l'anticicló ens abandoni". Això podria significar pluges o mal temps en algunes comarques, però no serà així, almenys, en les hores de la desfilada.

El primer canvi de temps es començarà a notar el dissabte. Francesc Mauri ha avançat que a Ponent podrien seguir les boires, però de forma molt menys intensa. A la resta del país, el matí serà molt més ennuvolat, però anirà apareixent el sol a mesura que avanci el migdia.

Francesc Mauri explica com serà la nit de Reis

La temperatura del dissabte serà estable i no es preveuen grans canvis. De cara al diumenge "el sol s'anirà apagant", de manera que no brillarà amb tanta força com en dies anteriors. Així i tot, això no implicarà l'arribada de més fred, sinó al contrari.

Els mapes indiquen força bonança al llarg de la jornada. Sobretot a la tarda, que és quan més preocupa. Francesc Mauri ha assegurat que totes les ciutats de Catalunya podran estar tranquil·les, que les carrosses i els camells es podran desplaçar sense problemes.

Hi haurà bonança, temps estable i no s'esperen precipitacions al llarg de la tarda. "Serà una vigília de Reis plàcida", ha corroborat el meteoròleg. Ara bé, per al dilluns dia 6 la truita a canviarà de nou.

Un inici de setmana amb canvis

Francesc Mauri ha informat que el matí de Reis serà "tranquil". No obstant això, els canvis arribaran a partir de la tarda. Sobretot a partir dels 800 metres d'altitud a l'extrem nord.

Serà allà on puguin caure precipitacions en forma de neu al llarg de la tarda. "Seran poca cosa", ha avançat, però suficient per tancar encara amb més màgia el dia 6 de gener. A la resta del país podrà haver-hi ruixats a l'extrem sud, encara que sense massa rellevància.