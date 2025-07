Sorpresa a mitja Espanya: els meteoròlegs confirmen el que passarà durant l'agost

El mes d'agost està a punt de començar i, contra tot pronòstic habitual per aquestes dates, els meteoròlegs llancen una advertència sorprenent. Es tracta d'una notícia que sorprendrà molts, sobretot els que esperaven les vacances per gaudir del sol. De moment, sembla que la tendència canviarà en gran part del país.

La calor extrema seguirà sense ser notícia en bona part d'Espanya. Així ho confirmen les últimes actualitzacions del model europeu ECMWF, que assenyalen una tendència clara cap a temperatures per sota del normal. Sobretot en àmplies zones de la Península durant la primera setmana del mes.

Una frescor que no acostumem a tenir al juliol

Segons les previsions, del 28 de juliol al 3 d'agost estarem sota la influència de masses d'aire més fresques. Tot plegat amb anomalies tèrmiques negatives a regions del nord, el centre i part del sud peninsular. En altres paraules: les temperatures mitjanes setmanals seran lleugerament inferiors al que sol registrar-se en aquesta setmana de l'estiu.

El mapa mostra amb claredat àrees tenyides de blau, que indiquen entre un i tres graus per sota de la mitjana climàtica. Les zones més afectades per aquest refrescament tèrmic serien la Meseta Nord, la zona centre, part d'Andalusia oriental, Extremadura i àmplies àrees del Llevant. També s'esperen temperatures més suaus al Pirineu i en alguns punts del Cantàbric.

Es tracta d'un gir inesperat en un estiu que fins ara s'ha caracteritzat per una certa contenció tèrmica. Tot i que hi ha hagut episodis de calor, la presència repetida d'entrades d'aire atlàntic i absència de la dorsal africana han impedit que s'estableixin onades de calor. Aquest patró sembla continuar durant els primers dies d'agost, mantenint les màximes a ratlla i permetent nits una mica més fresques.

Per a moltes localitats del centre i nord d'Espanya, això suposarà un alleujament tèrmic molt ben rebut. Especialment a les zones on se celebren festes populars o on l'activitat turística es dispara amb l'arribada del nou mes. A més, aquesta situació es traduirà també en menor risc d'incendis forestals en algunes comunitats autònomes.

Una treva per als més calorosos

Això sí, no tot el país quedarà al marge de la calor. Algunes zones del sud d'Andalusia, així com àrees de l'interior de la vall del Guadalquivir, podrien continuar assolint valors alts. Tot i això, sense superar de manera generalitzada els temuts 40 graus.

Així doncs, els models donen una treva a la calor sufocant, almenys durant l'inici d'agost. A falta de confirmacions en els pròxims dies, tot apunta que viurem un inici de mes més temperat de l'habitual. La qual cosa podria marcar una diferència notable respecte a altres estius recents.