Gerro d'aigua freda en aquestes 2 zones de Catalunya: s’esperen poques pluges avui

Catalunya es troba a les portes d'un canvi de temps que portarà ruixats i tempestes a diverses comarques durant les pròximes hores. Tanmateix, no totes les zones veuran ploure. Per això, els qui esperen amb ganes treure el paraigua i apagar el ventilador hauran de revisar primer els mapes.

Una de les zones on se salvaran de les pluges serà Ponent i les Terres de l’Ebre. La clau d'aquesta situació és l'arribada d'un front acompanyat d'aire fred en alçada, que incrementarà notablement la inestabilitat atmosfèrica. Això, sumat a la calor acumulada dels últims dies, generarà les condicions necessàries per a la formació de tempestes.

Tot i això, la distribució de la pluja serà molt irregular i no totes les comarques rebran la mateixa quantitat d'aigua. L'episodi es dividirà principalment en dues fases: una primera durant la tarda i el vespre, i una segona entre la nit i la matinada. En la primera fase, els ruixats i tempestes afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu, el nord de la Catalunya Central i el quadrant nord-est.

Les tempestes aniran evolucionant

Les precipitacions es desplaçaran d'oest a est, baixant des de les àrees muntanyoses fins a la Costa Brava i el nord del litoral i prelitoral central. En la segona fase, durant la nit i matinada, s'esperen xàfecs intermitents, especialment al Camp de Tarragona, el Penedès, el Garraf i altres zones properes.

Segons els mapes, existeix la possibilitat que la major part d'aquestes precipitacions acabin descarregant sobre el mar, reduint així el seu impacte a terra. Per demà, dijous, es preveuen alguns ruixats residuals, tot i que de caràcter més aïllat i menys intensos que els previstos per avui dimecres. L'altre gran protagonista dels pròxims dies serà la baixada de les temperatures.

Les nits seran més fresques, amb valors per sota dels 20 graus a bona part de Catalunya. Fins i tot s'espera que pugui glaçar als punts més alts del Pirineu, quelcom poc habitual per a finals de juliol. En qualsevol cas, la previsió indica que Ponent i les Terres de l’Ebre quedaran pràcticament al marge d'aquest episodi.

Recomanen seguir les actualitzacions meteorològiques

Si plou en aquestes zones, ho farà de manera molt feble i localitzada, sense grans acumulacions ni tempestes significatives. Per contra, al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central i el litoral nord es concentrarà la probabilitat més gran de pluges i tempestes. Els experts recomanen seguir atents a les actualitzacions i avisos al llarg del dia.

I és que, tot i que la pluja no serà generalitzada, sí que pot presentar-se en forma de xàfecs intensos en zones concretes. Per tant, si bé a Ponent i les Terres de l’Ebre amb prou feines notaran el canvi, en altres punts de Catalunya el paraigua serà un bon aliat. Així doncs, en les pròximes hores s'acosta una treva de l'estiu que, per a molts, serà benvinguda.