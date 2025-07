És oficial: Els meteoròlegs donen la millor notícia sobre la calor a Catalunya

Els meteoròlegs tenen bones notícies per als qui temen la calor extrema de l'estiu. Una calor que, si bé ha estat protagonista gran part del mes de juny i part de juliol, aquests últims dies s'ha retirat força. Una situació força atípica, sobretot tenint en compte que som en plena canícula, l'època de més calor de l'any.

I és que els experts confirmen que, almenys durant els pròxims deu dies, Catalunya no patirà una onada de calor. Les últimes actualitzacions del model europeu apunten a una situació molt favorable. Tot plegat amb temperatures que es mantindran dins del normal per a l'època i fins i tot per sota en algunes regions.

Una de les dades més interessants que aporten els models recents és l'augment significatiu en la probabilitat de pluges destacades a Barcelona. Aquesta previsió coincideix amb l'entrada repetida de vents del nord-oest que, segons els mapes, arribaran sense la presència de la coneguda dorsal africana. Així, la calor sufocant que sol protagonitzar els titulars de finals de juliol i començaments d'agost aquest any no serà notícia.

Les primeres setmanes d'agost seran força suaus

La tendència general del model europeu per a les pròximes setmanes mostra anomalies tèrmiques negatives, és a dir, temperatures lleugerament per sota de l'habitual. Aquest patró es manté tant per a la setmana del 28 de juliol al 3 d'agost com per a la del 4 al 10 d'agost. Fet que reforça la confiança que no s'esperen episodis de calor extrema a curt ni mitjà termini.

El pronòstic resulta especialment rellevant per al sud d'Espanya, on tradicionalment s'assoleixen les màximes més altes del país. En aquest sentit, les previsions per a Huelva capital durant la setmana de les Festes Colombines apunten a un temps plenament estiuenc però molt suportable. S'espera calor diürna moderada, però sense arribar a valors extrems, i nits amb temperatures que permetran descansar.

En resum, un estiu plenament suportable i, en molts casos, agradable. L'absència de grans calors no només suposa un alleujament per a la població, sinó també per al medi ambient i la salut pública. En anys anteriors, les onades de calor han desencadenat problemes com incendis forestals i cops de calor.

Encara queda estiu per estona

Aquest 2025, almenys per ara, l'atmosfera es comporta de manera més benigna. Els experts, però, recorden que l'estiu encara no ha acabat i que és important mantenir-se atents a les actualitzacions. Tot i que no es preveuen episodis extrems a curt termini, el clima pot canviar ràpidament.

Per ara, els meteoròlegs coincideixen: la calor extrema queda fora del panorama immediat i el mes d'agost començarà amb temperatures normals. Una notícia que, sens dubte, molts agrairan. D'altres, ja compten les hores per poder fer-se un bon capbussó sense passar fred en sortir