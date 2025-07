És oficial: L'AEMET avisa de tempestes fortes, calamarsa i vent a 5 comunitats

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) alerta de l'arribada d'un episodi de tempestes fortes que ens afectarà fins divendres vinent. Les precipitacions més intenses s'esperen a bona part de l'est peninsular i a les Balears. Es tracta d'una situació potencialment virulenta, que podria deixar ruixats localment molt intensos, calamarsa de gran mida i ratxes fortes de vent.

Les comunitats més afectades seran Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, Múrcia i l'est d'Andalusia. L'origen d'aquest episodi és en la irrupció d'aire fred, amb nivells força inusuals en aquesta època de l'any. Aquest embolcall, sumat a les altes temperatures de la mar Mediterrània, generarà un escenari d'alta inestabilitat atmosfèrica.

Una situació poc habitual per a l'època de l'any en què ens trobem

Tot plegat provoca una situació ideal perquè es formin tempestes molt organitzades i amb gran capacitat destructiva. Segons l'AEMET, les tempestes començaran a desenvolupar-se a partir de la tarda de dimecres, intensificant-se entre dijous i divendres. Encara que no es descarten ruixats dispersos durant el matí, serà especialment a partir del migdia i a la tarda quan les precipitacions agafaran força.

Es preveuen importants acumulacions de pluja, acompanyades de calamarsa que, en alguns punts, podria assolir una mida considerable. La situació preocupa especialment per la coincidència de dos factors clau. D'una banda, l'aire fred que penetra a la península, i de l'altra, la temperatura de la mar, que supera àmpliament els valors normals.

Aquesta combinació incrementa de manera notable l'energia disponible per a la convecció, augmentant la probabilitat que es formin tempestes severes. Totes elles capaces de generar episodis de calamarsa grossa i fortes ratxes de vent. Des de l'AEMET recomanen seguir amb atenció l'evolució del temps i consultar freqüentment els avisos que l'agència anirà actualitzant durant les pròximes hores i dies.

Especialment destacable és seguir la predicció si es resideix o es viatja a zones de la Mediterrània, ja que aquest episodi podria afectar també àrees turístiques molt concorregudes. Els experts destaquen que existeix la possibilitat que les tempestes acabin descarregant sobre la mar, cosa que en reduiria l'impacte a terra ferma. Tanmateix, atès el caràcter imprevisible d'aquests fenòmens, insisteixen en la necessitat de no abaixar la guàrdia.

Uns dies de molta inestabilitat

La inestabilitat més gran se centrarà a Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, Múrcia i l'est d'Andalusia, si bé no es descarten tempestes en altres zones properes. Aquest tipus d'episodis, cada cop més freqüents i extrems, s'expliquen en part per la tendència a l'escalfament de la mar. En aquest cas, actua com un gran generador d'energia per a les tempestes.

En qualsevol cas, els meteoròlegs recorden que, si bé aquests fenòmens formen part de la climatologia mediterrània, la possible intensitat obliga a extremar la precaució. En resum, els pròxims dies estaran marcats per tempestes a l'est peninsular i Balears. La recomanació és clara: seguir de prop els avisos oficials de l'AEMET i estar preparats davant possibles fenòmens severs.