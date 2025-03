Sònia Papell, meteoròloga de TVE: 'Reserveu els paraigües per a...'

Són moltes les comarques catalanes que ja han notat un canvi de temps. Se sent en l'ambient aquesta sensació de primavera. Els dies s'allarguen i el sol, quan surt, comença a escalfar amb més ganes.

Ara bé, Catalunya no ha acabat d'acomiadar-se del temps humit i inestable. Per això, l'experta Sònia Papell ha avisat que encara no és el moment de deixar els paraigües. De fet, adverteix que serà necessari "reservar els paraigües per als ruixats primaverals de tarda".

Almenys aquesta és la tendència que se seguirà al llarg dels pròxims dies. Les jornades començaran més assolellades i amb un ambient aparentment més tranquil que en setmanes anteriors. Però de cara a les tardes, la situació empitjorarà i tornaran les pluges.

Els ruixats apareixeran a algunes comarques

Seguint la línia de Sònia Papell, el Meteocat ja ha confirmat en quines zones plourà aquesta setmana. I, de nou, els ruixats se situaran a la part més al nord-est de la regió. En aquest sentit, les comarques gironines són les que seguiran emportant-se la millor part d'un temps humit que no vol acomiadar-se.

Cal destacar que les precipitacions no seran, ni de bon tros, com les de la setmana passada. De fet, no s'han activat alertes per acumulació d'aigua i tot quedarà en ruixats de primavera sense més ni més. D'aquí que la meteoròloga de TVE convidi a preparar-se per al que ella anomena un temps típic d'aquesta estació de l'any.

I és que, encara que març ha estat un mes especialment plujós, no s'ha d'oblidar que a l'abril és quan més ruixats se solen registrar. No obstant això, de moment sembla que Catalunya tindrà una treva a partir de la setmana que ve. Això sí, abans arribarà un cap de setmana de més neu al Pirineu i de forts vents al nord i al nord-est.

Un temps estable per a la setmana vinent

Sònia Papell i altres experts ja han avançat el temps que farà a partir de dilluns a Catalunya. Sens dubte, serà un temps que convidarà a sortir a l'aire lliure i fer activitats a ple sol. Un anticicló s'instal·larà sobre la majoria de comarques catalanes i la primavera, per fi, se sentirà amb força.

No es descarta que més endavant puguin tornar a aparèixer núvols i ruixats. De totes maneres, tot sembla indicar que la pitjor fase de pluges ja ha passat. Un exemple és la vida que tenen tots els embassaments del país, els quals, han estat els grans beneficiats d'un mes de març plujós.