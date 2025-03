Gerro d'aigua freda sobre el temps d'abril a Espanya: els meteoròlegs llancen un avís

Després d'un mes de març que serà recordat per ser extraordinàriament plujós, totes les mirades estan posades en abril. Els meteoròlegs ja revisen els mapes del temps i han tret algunes conclusions molt interessants. De totes maneres, caldrà seguir molt de prop les pròximes actualitzacions, perquè les previsions poden canviar en poques hores.

Per ara, el que tindrem és un anticicló plenament situat sobre la península. Això es tradueix en absència de precipitacions, temperatures estables i relativament bon temps, encara que podria no durar gaire. Els meteoròlegs ja preveuen alguns canvis, amb precipitacions que podrien descarregar quantitats d'aigua significatives.

"A l'abril, aigües mil", diu la dita. I sembla que, de moment, els pronòstics se centren en el dit popular. Els ruixats tornarien a entrar a Espanya i deixar unes noves setmanes humides i inestables.

Una possible borrasca per donar la benvinguda al nou mes

La causant d'una nova tanda de precipitacions seria una borrasca atlàntica. Com ja ve sent habitual, el temporal afectaria diversos punts del país i amb diferent intensitat. Les tempestes podrien copar l'actualitat meteorològica d'algunes jornades d'un mes de plena primavera.

D'aquesta manera, podria retardar-se l'arribada del bon temps a Espanya, assenyalen a Meteovigo. Però si hi ha alguna cosa que preocupa aquest mes d'abril és la previsió del temps per als dies de Setmana Santa. Tant se val les dates en què coincideixin, la setmana més religiosa de l'any sempre té alguna cosa d'aigua en els seus dies.

En aquesta ocasió, no podria ser menys i sembla que les precipitacions també voldran formar part d'alguna processó. Sigui com sigui, els models de previsió s'allunyen de la intensitat registrada al llarg del mes de març. I és que els registres han estat considerables i dels més copiosos dels últims anys.

Pendents de l'evolució del temps

Però tot això són suposicions. Els models de predicció mostren aquesta tendència, encara que pot canviar amb el pas dels dies. D'aquí que els experts aconsellin anar revisant les actualitzacions dels mapes a mesura que s'acostin dates assenyalades.

Només d'aquesta manera es podrà anar confirmant l'arribada de noves borrasques o no. Tot això dependrà també de l'evolució del temps a la resta d'Europa, ja que podrien arrossegar-se núvols i ruixats fins a Espanya. En definitiva, a l'abril és millor no guardar massa el paraigua i estar preparats per a qualsevol imprevist.