Arriba la felicitat a Catalunya: confirmen la millor notícia 'a partir de diumenge'

Els impacients hauran perdut moltes batalles aquest hivern a Catalunya. Primer per l'espera d'unes nevades que van arribar tard, però que han acabat destacant més que en anys anteriors. Després, pel retard d'una primavera que, aquest mes de març, no s'ha notat gaire.

Bé, doncs els meteoròlegs tenen la notícia que milions de catalans esperaven: arriba el bon temps. Serà a partir de la setmana que ve quan sembla que, per fi, "es tancarà l'aixeta" de les precipitacions. Ha quedat més que clar que ploure era una necessitat urgent a Catalunya.

Ara bé, a les portes d'abril, els ànims també demanen sol, pujada de les temperatures i més vida fora. Així que sembla que això és el que passarà a partir de la setmana que ve en gran part de la regió. I tot això gràcies a l'arribada d'un anticicló.

Sol i una pujada marcada de les temperatures

El temps anticiclònic es caracteritza especialment per dues coses: absència de pluges i temperatures estables. Per tant, el sol acostuma a brillar a la major part del cel. Per la qual cosa tot això no té més lectures que el fet que la primavera arribarà a partir de la setmana vinent.

Almenys així es desprèn de les primeres previsions dels experts. L'estabilitat atmosfèrica portarà amb si un temps molt més tranquil i ideal per aprofitar el temps lliure a l'exterior. Els mercuris registraran de forma inevitable un ascens que provocarà més sensació de bon temps.

Això sí, aquesta previsió no significa que es quedi per sempre. De fet, una vegada més, els experts recomanen estar atents a l'evolució dels mapes. "Veurem si aquest bon temps és per molts dies o no", asseguren.

Però abans, una mica de fred, neu i vent

Abans que entri en acció l'anticicló, Catalunya viurà uns dies una mica més en la línia de les últimes setmanes. Al llarg d'aquest dimecres bufarà el vent als dos extrems de la costa catalana i caurà algun ruixat. Per la seva banda, al Pirineu dissabte es registraran fortes ratxes de vent que podrien assolir fins als 150 km/h.

Per la qual cosa abans de l'arribada de la calor, hi haurà més episodis de ple hivern. La neu també caurà al voltant dels 1.000 metres d'altitud, cobrint de blanc el nord de la regió. Sigui com sigui, pensar que la setmana que ve sortirà el sol, ja és un alleujament per a molts.