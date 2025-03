'A tot Espanya': Roberto Brasero deixa anar una nova i inesperada 'bomba' amb el temps

Aquests dies hem deixat enrere una ratxa de borrasques que mantenien el temps inestable i plujós en moltes regions. Ara, el panorama és molt diferent, ha assenyalat Roberto Brasero a Antena 3. Les altes pressions s'han instal·lat sobre el país, formant una barrera que, de moment, està impedint l'arribada de noves borrasques.

Aquest canvi es tradueix en una previsió de temps més estable i assolellat, almenys durant els pròxims dies. Encara que les previsions no es posen d'acord sobre què succeirà la pròxima setmana, la realitat és que per ara "el sol es queda". Una gran notícia de Roberto Brasero per a aquells que busquen gaudir dels primers dies de primavera sense complicacions meteorològiques.

Roberto Brasero, eufòric pel bon temps d'aquest dijous

El dijous, els cels estaran majoritàriament clars o poc ennuvolats a la major part d'Espanya. No obstant això, al Cantàbric oriental es podran registrar algunes gotes. A més, Roberto Brasero ha assenyalat que, a la cara nord dels Pirineus, cauran flocs de neu a partir dels 1.400 metres.

S'esperen alguns núvols durant aquest matí en altres zones del nord del país, però es dissiparan ràpidament. A la tarda, els núvols podrien generar algun ruixat aïllat a les serres de l'est peninsular. Pel que fa als arxipèlags, tant a Balears com a Canàries, es preveu un temps més variable.

Roberto Brasero ha assenyalat que a Balears podrien repetir-se les tempestes que hem vist recentment. Mentrestant, a Canàries, l'acostament d'una DANA podria generar cels ennuvolats i precipitacions acompanyades de tempestes. A més, s'espera l'entrada de calitja, la qual cosa afectarà la visibilitat i la qualitat de l'aire.

Pel que fa a les temperatures, aquest dijous es mantindran similars a les dels dies anteriors. Segons Roberto Brasero, tindrem nits i matins frescos, però una lleugera millora durant la tarda. Un temps típicament primaveral, en què caldrà pensar molt bé com ens vestim.

Amb els ulls posats en el que succeirà dilluns

La principal sorpresa que ens ha deixat Roberto Brasero és la previsió per al pròxim dilluns, 31 de març. Segons el meteoròleg, "es preveu un ascens notable de les temperatures", la qual cosa el convertirà en el dia més càlid de tot el mes. Aquest augment de les temperatures serà generalitzat, afectant tota Espanya, i podria marcar l'inici d'una nova fase de calor en plena arribada de la primavera.

Abans, això sí, el cap de setmana portarà un descens de les temperatures, avisa Roberto Brasero. Aquest serà especialment destacable a la meitat nord el dissabte i al sud el diumenge. El dilluns, en canvi, el gir amb les temperatures serà de 180 graus.