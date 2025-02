'Serà durant la nit...': Francesc Mauri alerta del gir de 180 graus a Catalunya

Que aquest cap de setmana nevarà força ja ho sap gairebé tothom. Però la gent vol saber quan i com. Bé, doncs per això ja hi ha Francesc Mauri, que s'encarrega cada setmana d'avançar el dijous el temps que farà el cap de setmana.

En aquest sentit, l'home del temps de TV3 s'ha atrevit a anunciar quan arriba el veritable canvi de temps. Són moltes les persones que esperen l'arribada de la neu i de les precipitacions. Ara bé, Francesc Mauri ha convidat a tenir paciència, ja que "serà durant la nit" quan el canvi de temps s'activi.

Serà llavors quan l'aigua regarà pràcticament tota Catalunya. Això sí, amb diferent intensitat i intenció. A la part de Ponent, Tarragona, la costa central de Barcelona i parts de l'interior, les precipitacions seran molt lleus.

Francesc Mauri assegura que serà una "nevada bonica"

Un altre color tindran les precipitacions en zones del nord-est i el conjunt del Pirineu català. Allà seran les nevades les que acapararan l'atenció dels meteoròlegs. En especial a la part més oriental, on es preveu que els gruixos siguin possiblement els més generosos de l'hivern.

"A les muntanyes, la nevada serà bonica", ha assegurat Francesc Mauri. A més, ha destacat que podrien registrar-se entre 20 i 25 centímetres d'acumulació de neu. Per la qual cosa els amants de l'esquí i dels esports d'hivern de muntanya estan d'enhorabona.

Això sí, el meteoròleg ha avisat que anar ben abrigat "serà imprescindible". I no només a les zones on nevi, sinó al conjunt de Catalunya. Les nevades faran que els termòmetres baixin i que se senti un ambient molt més fred a totes les comarques.

Un diumenge assolellat i més suau

Després de les precipitacions que cauran al llarg de la nit de divendres i el matí de dissabte, els cels s'aclariran. El dissabte a la tarda ja serà molt més tranquil a gran part del país, encara que la diferència es notarà el diumenge. El sol guanyarà la partida l'últim dia de la setmana.

L'ambient serà més agradable i es podrà gaudir amb més tranquil·litat de les nevades caigudes. En punts de la costa de Tarragona la jornada serà totalment assolellada i els mercuris tindran un descans. D'aquesta manera, Francesc Mauri confirma que el sol posarà el fermall d'or a una setmana marcada pel fred i la inestabilitat.