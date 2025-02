'Diumenge...': Roberto Brasero avisa d'un altre gir de temps inesperat a Catalunya

El temps a Espanya segueix amb constants canvis i aquest cap de setmana no serà l'excepció. Si durant la primera meitat d'aquesta setmana hem tingut un temps relativament estable i suau, avui la cosa canvia. Segons meteoròleg Roberto Brasero, aquest divendres viurem una transformació radical amb l'arribada de pluges, nevades i un descens tèrmic notable.

El responsable és un front molt actiu, que ja recorre la península deixant cels coberts i precipitacions. La neu tornarà a les muntanyes del nord, amb acumulacions significatives en el terç nord. En aquest sentit, Roberto Brasero estima que la cota de neu descendirà fins a situar-se entre els 600 i 800 metres al nord.

A la resta d'Espanya serà una mica més alta, concentrant-se les nevades a partir de 1000 o 1200 metres. A Castella i Lleó, les boires desapareixeran, però seguiran les gelades en moltes zones. Això sí, l'expert d'Antena 3 assenyala que seran menys intenses a l'oest, a causa de la nuvolositat.

Un dissabte plenament hivernal i canvis el diumenge, avisa Roberto Brasero

El dissabte, el front començarà a retirar-se, encara que les precipitacions seguiran al sud i l'est de la península. A Pirineus, la neu serà abundant, amb la cota descendint fins a 500 metres. Mentrestant, al nord, la massa d'aire polar seguirà present, provocant temperatures molt fredes a l'alba.

Les pluges es concentraran a l'est peninsular i Balears, on no es descarten tempestes fortes. També podria haver-hi alguns ruixats a l'Estret i el sud d'Andalusia, encara que amb una tendència a disminuir. Roberto Brasero, això sí, ha advertit d'un altre canvi de temps a partir del diumenge.

L'últim dia del cap de setmana portarà una clara millora del temps a la major part del país. "Les temperatures diürnes es recuperaran respecte als dies anteriors", ha assegurat. Això sí, la matinada seguirà sent freda, especialment a Pirineus, on hi haurà gelades intenses.

Durant el dia, els termòmetres marcaran una clara recuperació, assolint més de 10 graus en gran part del territori. En punts del sud i sud-est, com Andalusia i Múrcia, es podrà arribar fins als 18 graus. En definitiva, un gran contrast, si ho comparem amb el que s'espera per a les pròximes 48 hores.