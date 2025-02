Oficial: El Meteocat avisa de les regions on més nevarà i plourà a Catalunya avui

El Meteocat ja no té dubtes sobre el temps de les pròximes hores. Entre aquest divendres i el dissabte arribarà a Catalunya un front fred que portarà amb ell una baixada de les temperatures i també precipitacions. Algunes seran en forma d'aigua i, altres, de neu.

Les segones són les més esperades, sobretot per la quantitat que es preveu que caigui. A partir d'aquest divendres a la tarda les primeres nevades començaran a cobrir el Pirineu català d'oest a est. No obstant això, en aquesta ocasió, el Meteocat marca amb alertes on s'espera que caigui la neu amb més força.

La nevada començarà al Pirineu Occidental a primera hora d'aquest divendres a la tarda. Les comarques de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i el Solsonès estrenaran el mapa blanc. Seguidament, es van activar els avisos per pluja a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.

Una de les nevades més importants de l'hivern

Les nevades començaran a caure en una cota situada al voltant dels 1.200 metres d'altitud. Però a mesura que avanci la nit, el front es desplaçarà fins a l'est i disminuirà la cota. En aquest sentit, des del Meteocat asseguren que podria nevar fins a 700 metres d'altitud.

Serà a partir del dissabte al matí quan la neu caigui de forma més generalitzada en el conjunt del Pirineu català. En aquesta ocasió, la part oriental podria registrar els gruixos més considerables i densos de l'hivern. D'aquí que el Meteocat hagi inclòs en els avisos per neu al Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Gironès.

També nevarà, encara que amb menys força, entre el Vallès Oriental i Osona. El Baix Empordà s'haurà de conformar amb intensos xàfecs al llarg del matí d'un dissabte convuls i humit. Finalment, les pluges es desplaçaran fins al Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Bages.

Les precipitacions no arribaran a totes les regions

Mentre en una part més al nord i est estiguin caient fortes precipitacions d'aigua i neu, a l'altre costat regnarà el sol. És el cas de Ponent i el sud de la costa catalana. En especial a les Terres de l'Ebre, on el sol s'imposarà a qualsevol núvol.

De cara al dissabte a la tarda el mapa es relaxarà molt més i, encara que quedin precipitacions al nord, seran més lleus. El diumenge ja no nevarà en cap comarca i amb prou feines quedaran núvols residuals. El sol sortirà per escalfar tots els racons que s'hagin quedat congelats després d'un cap de setmana de ple hivern.