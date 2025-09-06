Sorgeix la gran sorpresa a Espanya: l’AEMET acaba de confirmar com serà aquesta tardor
Els meteoròlegs han avançat la previsió a llarg termini per als pròxims mesos i molts han quedat sorpresos
L'1 de setembre va començar oficialment la tardor meteorològica, que s'allargarà fins al pròxim 30 de novembre. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ha publicat les seves primeres previsions estacionals i confirmen el que molts experts ja avançaven. I és que el trimestre serà, amb alta probabilitat, més càlid de l'habitual a gran part d'Espanya.
Segons l'AEMET, hi ha entre un 60% i un 70% de probabilitat que aquesta tardor sigui més càlida del normal a la península i Balears. En canvi, a Canàries el percentatge es redueix al 50%. En contrast, les probabilitats que l'estació sigui més freda del normal són molt baixes.
Només un 10% a la Península i Balears, i un 20% a l'arxipèlag canari. L'informe deixa clar que la calor continuarà sent protagonista, especialment després d'un estiu marcat per onades de calor i episodis de temperatures extremes. Tot i que la tardor sol associar-se a un alleujament tèrmic, enguany les anomalies positives en les temperatures podrien mantenir-se de manera generalitzada.
Reforçant la tendència dels últims anys
Tots aquests factors reforcen la tendència dels últims anys cap a tardors més suaus i fins i tot caloroses. Pel que fa a les precipitacions, el pronòstic és més complex. L'AEMET assenyala que hi ha un 45% de probabilitat que la tardor sigui més seca del normal a bona part de l'oest i centre, així com a Canàries.
Només un 20% de probabilitat apunta a un trimestre més plujós, mentre que a la resta del país no s'observa una tendència clara. Els meteoròlegs insisteixen que, quan es tracta de pluges, la incertesa és més gran. La tardor, per la seva naturalesa, concentra gran part dels episodis de precipitació intensa.
N'hi ha prou amb una DANA o una successió de borrasques atlàntiques perquè en poques hores s'acumuli la pluja equivalent a tota una estació. Per això, si bé les projeccions suggereixen un escenari més sec, no es descarten episodis localment intensos que puguin alterar el balanç final. Un altre dels factors que pot condicionar aquesta tardor és la reaparició del fenomen de La Niña a l'oceà Pacífic.
Segons els experts, aquest patró climàtic té teleconnexions amb l'atmosfera europea, tot i que els seus efectes solen observar-se amb un cert desfasament. De vegades, La Niña s'ha vinculat a tardors i hiverns més humits a la zona mediterrània occidental d'Europa. El que podria traduir-se en més pluges a regions com el llevant espanyol i Balears a mitjà termini.
Un trimestre per vigilar de prop
Amb aquestes dades, l'escenari més probable és el d'una tardor més càlida del normal. Tanmateix, la mateixa naturalesa de la tardor convida a la prudència: episodis de pluges torrencials poden donar-se en qualsevol moment. L'AEMET continuarà actualitzant els seus pronòstics les pròximes setmanes.
Però, de moment, la conclusió és clara. Espanya afronta una tardor marcada per la calor i amb la incertesa normal de les precipitacions, un còctel que obliga a mantenir l'alerta. Sobretot de cara a una tardor que, tradicionalment, és etapa de transició i inestabilitat.
