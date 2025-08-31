'Les cabanyoles...': Jorge Rey envia una dràstica previsió per a la tardor a Catalunya
El jove expert recorre a la seva tècnica ancestral per pronosticar el temps dels pròxims mesos a Catalunya
El jove meteoròleg Jorge Rey, conegut a Espanya per popularitzar el mètode tradicional de les 'cabanyoles', ha llançat els darrers dies una de les seves previsions per a la pròxima tardor. Segons els seus pronòstics, el continent europeu viurà una estació marcada per contrastos molt acusats. Des de l'arribada de masses d'aire polar procedents de l'Àrtic fins a intenses precipitacions.
Jorge Rey adverteix que molts països del centre i nord d'Europa podrien experimentar nevades primerenques i episodis de fred hivernal abans d'hora. Regne Unit, França o Alemanya l'any passat van quedar en gran part al marge de les borrasques per un fort bloqueig anticiclònic. Però ara podrien enfrontar-se en aquesta ocasió a situacions completament diferents, amb temporals i fenòmens extrems.
Una tardor tranquil·la a Catalunya
No obstant això, el panorama per a la península serà diferent. Tant Espanya com Portugal, així com Itàlia, ja es van desmarcar la temporada passada de la sequera gràcies a abundants pluges. En el cas de Catalunya, Jorge Rey apunta que aquesta tardor podria ser més tranquil·la en comparació amb la resta del continent.
El motiu, explica, seria la presència d'un bloqueig anticiclònic que afectaria el sud d'Europa i que retardaria l'arribada del veritable hivern fins ben entrat gener. Això es traduiria en una tardor més seca i estable a Espanya, amb temperatures suaus i poques irrupcions d'aire fred. Almenys fins als primers compassos de 2026.
🔴Un Fenómeno NO VISTO en Años IMPACTA la Predicción del OTOÑO 2025 | Tendencia Cabañuelas
Jorge Rey descriu l'escenari com una "tardor cansada", on la sensació serà de calma, però també d'espera davant del que pugui portar el canvi d'any. Serà, segons les seves paraules, un hivern que començarà tard, però amb força, especialment pel que fa a vent i episodis de temporals. El mètode de les 'cabanyoles', si bé no compta amb aval científic, continua despertant gran interès mediàtic i popular.
Es tracta d'una tècnica ancestral que observa els primers dies d'agost per fer previsions meteorològiques a mitjà i llarg termini. Jorge Rey, que es va donar a conèixer gràcies a la seva predicció sobre la borrasca Filomena, continua defensant la validesa d'aquestes observacions tradicionals. A Catalunya, el seu anunci ha generat expectació.
No convé abaixar la guàrdia
Després d'un estiu calorós, la possibilitat que la tardor arribi amb més estabilitat atmosfèrica suposa un alleujament per a qui tem més episodis extrems. Tanmateix, la contrapartida és clara: la manca de pluges abundants podria complicar la recuperació hídrica.
Parlem, per tant, d'un aspecte que preocupa especialment en la gestió dels recursos d'aigua. Jorge Rey conclou la seva previsió advertint que, encara que l'inici de la tardor pugui semblar tranquil, no convé abaixar la guàrdia. Els canvis atmosfèrics sobtats i la força de l'hivern que s'espera a partir de gener seran claus.
