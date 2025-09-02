Dijous torna la felicitat a Catalunya: plourà amb moltes ganes en aquestes comarques
Els mapes de previsió indiquen un canvi de tendència que trencarà l'ambient estable i estiuenc d'aquests dies
Després de diverses jornades de calor i estabilitat, Catalunya es prepara per a un canvi de temps que arribarà a la segona meitat d'aquesta setmana. Segons els models meteorològics, dijous a la tarda la cua d'un front fred d'origen atlàntic travessarà el nord-est peninsular. Tot plegat, retornant les pluges a diverses comarques catalanes.
L'episodi afectarà especialment el Pirineu, Prepirineu i, de manera més destacada, les províncies de Girona i Barcelona. La previsió apunta que avui el sol tornarà a imposar-se al territori, amb un augment clar de les temperatures respecte a jornades anteriors. Aquest augment tèrmic es consolidarà demà dimecres, quan la sensació tornarà a ser plenament estiuenca.
Les màximes podrien superar els 30 graus a nombrosos punts de l'interior i prelitoral. L'estabilitat, però, serà només un parèntesi abans del retorn de les precipitacions. Serà a partir de dijous al migdia quan la situació començarà a canviar.
Ruixats d'intensitat variable
L'entrada de la cua d'un front fred des de l'Atlàntic travessarà Catalunya deixant ruixats d'intensitat variable. Segons els mapes de precipitació, l'episodi se centrarà principalment a la meitat nord, amb especial incidència al sector nord-est. Les comarques de Girona i del nord de Barcelona seran les més beneficiades per aquestes pluges, que podrien arribar acompanyades de tempesta en alguns casos.
També s'esperen acumulacions rellevants en zones de muntanya, com el Pirineu i Prepirineu, on el relleu afavorirà el desenvolupament de núvols convectius més actius. El model consultat indica que l'activitat més gran es registrarà a la tarda i primeres hores de la nit de dijous, amb precipitacions intenses. Aquest canvi de temps suposarà un alleujament per als més calorosos, que patien un inici de setembre amb calor estiuenca.
Pugen les temperatures abans del canvi
En paral·lel, aquest dimarts i dimecres Catalunya experimentarà un nou repunt tèrmic. Les màximes podran assolir valors típics de ple estiu, amb sensació de xafogor a àrees litorals i prelitorals. A l'interior, els termòmetres se situaran entorn dels 32 o 33 graus, especialment a l'interior de Lleida i Tarragona.
Aquesta pujada de temperatures, però, tindrà els dies comptats. Amb l'arribada del front fred de dijous, els valors descendiran de manera notable al nord-est, oferint un ambient molt més agradable. Tot i que no s'espera un episodi de pluges generalitzades a tot Catalunya, les precipitacions previstes per dijous són rebudes com una gran notícia.
Els ruixats refrescaran l'ambient després de diversos dies de calor. En resum, la primera meitat de setmana estarà marcada pel sol i la calor, però dijous arribarà el canvi esperat. El Meteocat i els models internacionals confirmen que Girona, Barcelona i les zones del Pirineu tornaran a rebre pluges amb moltes ganes.
