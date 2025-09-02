'Dimecres tornen...': Roberto Brasero confirma un nou gir de 180° a Espanya
El temps al país està en ple procés de canvi després d’haver començat el setembre i la tardor meteorològica
L'inici de setembre no només ha portat amb ell la tornada a la rutina després de l'estiu. Aquest 1 de setembre ha estat una autèntica jornada d'estrenes en múltiples àmbits. I és que el calendari marcava simultàniament l'inici de mes i la meteorologia també ha volgut afegir-se a l'ambient de novetats.
Tot això gràcies a l'arribada de la tardor climatològica, que comença cada any exactament l'1 de setembre i s'estén fins al novembre. Cal recordar que aquest inici no coincideix amb la tardor astronòmica, que el 2025 arribarà el 22 de setembre. Tanmateix, el dia ja va deixar entreveure aquell ambient tardorenc que molts associen a l'estació.
Uns dies de contrastos
Matinades més fresques, tardes menys caloroses i episodis de pluja intensa en punts concrets del país. Pel que fa a temperatures, la jornada de dilluns va registrar valors mínims propis de plena tardor en zones de muntanya i de l'interior. A Cabaña Verónica, als Picos de Europa, el termòmetre va baixar fins a 0,4 graus, mentre que a Astún (Pirineu aragonès) se'n van anotar 1,9.
Per contrast, les màximes van ser moderades, a excepció de Múrcia i Alacant, on els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 30. Totana i Elx van arribar als 35 graus, mostrant que l'estiu encara no ha dit la seva última paraula. Aquest dimarts 2 de setembre ha mantingut la tònica fresca a les primeres hores, amb temperatures una mica més baixes a l'àrea mediterrània.
Així i tot, els matiners d'Andalusia oriental, Múrcia o València seguien trobant-se amb mínimes per sobre dels 20 graus. La jornada ha començat amb risc de tempestes a València i al litoral català, tot i que el més destacat serà el front de Galícia. A la resta del nord-oest s'esperen cels cada cop més coberts, però sense precipitacions.
Pujada de temperatures i gir per dimecres
La situació canviarà a partir d'aquesta tarda, quan s'espera una recuperació de les temperatures a la major part de la península. Excepte a Canàries i a l'àrea mediterrània, on fins i tot podrien baixar lleugerament. Encara que avui no es preveu superar els 34 graus en cap punt d'Espanya, la calma durarà poc.
Roberto Brasero ja ha avançat que dimecres 3 de setembre serà la jornada del veritable gir de 180 graus. I és que es preveu que els termòmetres tornin a pujar de manera generalitzada. Se superaran els 35 graus a la vall del Guadalquivir i els 30 graus a la Meseta central.
Més notícies: