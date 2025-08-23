És oficial: els experts frenen en sec l’alegria de molts pel temps a Espanya
Les últimes setmanes d’agost porten novetats, però els meteoròlegs avisen que no agradaran a tothom
La segona meitat d'agost va començar amb un escenari meteorològic marcat per contrastos. Tot això després d'una segona gran onada de calor de l'estiu que ha deixat registres històrics en diverses regions. La pregunta que molts es fan és evident: Tornarà la calor extrema en el que queda de mes?
Els models meteorològics coincideixen que les temperatures afluixaran respecte als valors extrems de la primera quinzena. Amb tot, continuaran sent altes a la major part de la península i als dos arxipèlags. La intensitat dels registres ja no serà tan sufocant com en els dies més durs, però l'atmosfera seguirà marcada per anomalies càlides.
Gran part del Mediterrani occidental, incloent-hi Espanya, França i Itàlia, s'ha situat sota una tendència de temperatures superiors a la mitjana. Els mapes mostren anomalies positives, especialment a la meitat est peninsular i a zones costaneres, on la calor es resistirà a marxar. El centre i sud peninsular concentraran els valors més cridaners a causa de la influència d'una dorsal anticiclònica.
Petits canvis a curt termini
Això provoca que es mantingui un aire molt càlid en alçada juntament amb cels serens, cosa que afavoreix el sobreescalfament en superfície. Mentrestant, l'Atlàntic oriental presenta masses d'aire més fresques, però aquestes no aconseguiran penetrar amb força a la península. Per això, no s'espera un alleujament tèrmic generalitzat a curt termini.
Per a l'última setmana d'agost, el patró podria suavitzar-se lleugerament, tot i que la calor continuarà sent protagonista a gran part del país. El sud-oest peninsular, el Mediterrani occidental i zones del nord d'Àfrica continuaran registrant anomalies tèrmiques notables. A la resta d'Europa occidental, la situació serà una mica més suportable.
França i Alemanya experimentaran un retrocés de les anomalies càlides, amb temperatures més moderades. Tanmateix, al Mediterrani oriental, incloent-hi Grècia i Turquia, la calor es mantindrà amb valors molt per sobre de l'habitual. El panorama pluviomètric també mostra diferències notables.
En línies generals, la segona quinzena d'agost serà més seca del que és normal a bona part de la península i del Mediterrani occidental. El sud, el sud-oest i Canàries seran les àrees més afectades per aquest dèficit de precipitacions. Tot plegat consolidant un estiu especialment àrid en aquestes zones.
Les pluges podrien arribar a curt termini
Per contra, el nord peninsular i algunes àrees del centre podrien tancar el mes amb registres de pluja propers a la mitjana. Això es deu a episodis puntuals d'inestabilitat atmosfèrica, que podrien deixar ruixats dispersos i fins i tot tempestes. Aquests episodis, tot i que irregulars, donaran un respir a territoris que solen acumular més aigua a la recta final de l'estiu.
En definitiva, tot i que la calor més sufocant sembla haver quedat enrere, Espanya seguirà marcada per temperatures superiors a la mitjana. Per la seva banda, el balanç hídric serà desfavorable a gran part del territori. L'arribada de setembre podria portar canvis més notables, però fins aleshores, els experts criden a la prudència.
