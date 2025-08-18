Logo e-noticies.cat
Termòmetre marcant altes temperatures al costat d’una dona amb barret i ventall, un mapa amb franges vermelles i grogues, un sol i un símbol d’advertència
La calor està sent sufocant a Catalunya des de fa dies | Camara Europa Press, PixaBay, Art illustration's Images, Dzul Kifli's Images de Mezuna, Grafinka, tvbayernlive
EL TEMPS

Confirmat: gir de 180 graus amb el temps a Catalunya aquesta mateixa tarda

La calor de les últimes hores afluixarà en intensitat i apareixeran en escena altres aspectes que canviaran la tendència

per

Marta Romera

El temps a Catalunya farà aquest dilluns un tomb en qüestió d'hores. El que comença com un matí tranquil, amb sol, calor i ambient d'estiu, derivarà a partir del migdia en una tarda molt moguda. Així ho confirmen els últims mapes de previsió meteorològica, els quals es presenten com un respir

I és que les previsions apunten a l'arribada de tempestes que podran ser localment intenses i acompanyades de fenòmens severs. Durant el matí, el cel es presenta en general poc ennuvolat, amb la presència de núvols alts i mitjans que deixaran passar el sol. L'ambient serà calorós i humit, típic de mitjans d'agost, tot i que amb una tendència clara a la inestabilitat

Imatge dividida en dues meitats mostrant a l'esquerra un carrer assolellat amb un termòmetre marcant 44 graus i a la dreta una carretera sota la pluja amb cotxes circulant, al centre un mapa amb icones de calor i pluja.

Les pluges faran que refresqui a bona part del país | Camara Meteocat

Un canvi de tendència a partir del migdia

El veritable canvi arribarà durant la tarda. És per aleshores quan s'espera que es formin núvols d'evolució a zones de muntanya i de l'interior que acabaran donant lloc a tempestes. Es tractarà de precipitacions irregulars, però que, en alguns punts, podran descarregar amb gran intensitat

Els mapes de pluja assenyalen que serà al nord de Catalunya on s'acumularan les quantitats més grans d'aigua, amb episodis de ruixats generalitzats. En canvi, a l'interior i al sud, tot i que les tempestes poden ser més disperses, presentaran més severitat. Els experts asseguren que la situació incrementa les possibilitats que les tempestes vinguin acompanyades de pedra de gran mida i vent

Un altre aspecte destacat de la jornada serà el descens de les temperatures. Després de diversos dies de calor intensa, l'arribada de nuvolositat i les pluges farà baixar els termòmetres de manera apreciable. En algunes localitats, la diferència respecte al dia anterior pot ser de fins a cinc o sis graus menys

Parella de persones grans caminant per la platja al costat d’un gràfic de la Comunitat Valenciana amb un sol brillant i un termòmetre que indica altes temperatures

El litoral central serà el menys afectat per les pluges | Camara Europa Press, Getty Images, Puwadol Jaturawutthichai, Xurzon, Grafinka, Sergeyparanchuk, Puwadol Jaturawutthichai's Images

Dos escenaris diferents al llarg del dia

En definitiva, aquest dilluns es presenta amb dues cares a Catalunya: un matí assolellat i estiuenc, i una tarda marcada per tempestes, calamarsa i vent. Al nord, el protagonisme el tindrà la pluja, mentre que a l'interior i al sud les tempestes podran derivar en fenòmens més perillosos. El missatge és clar: avui serà un dia de canvi radical en qüestió d'hores, amb un gir de 180 graus en el temps

Sense dubte, una bona notícia per als que ja no aguantaven més aquesta situació. Sobretot després d'una nit tropical a gran part del país. Arriba un respir que serà benvingut per tothom

