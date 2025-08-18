Confirmat: gir de 180 graus amb el temps a Catalunya aquesta mateixa tarda
La calor de les últimes hores afluixarà en intensitat i apareixeran en escena altres aspectes que canviaran la tendència
El temps a Catalunya farà aquest dilluns un tomb en qüestió d'hores. El que comença com un matí tranquil, amb sol, calor i ambient d'estiu, derivarà a partir del migdia en una tarda molt moguda. Així ho confirmen els últims mapes de previsió meteorològica, els quals es presenten com un respir
I és que les previsions apunten a l'arribada de tempestes que podran ser localment intenses i acompanyades de fenòmens severs. Durant el matí, el cel es presenta en general poc ennuvolat, amb la presència de núvols alts i mitjans que deixaran passar el sol. L'ambient serà calorós i humit, típic de mitjans d'agost, tot i que amb una tendència clara a la inestabilitat
Un canvi de tendència a partir del migdia
El veritable canvi arribarà durant la tarda. És per aleshores quan s'espera que es formin núvols d'evolució a zones de muntanya i de l'interior que acabaran donant lloc a tempestes. Es tractarà de precipitacions irregulars, però que, en alguns punts, podran descarregar amb gran intensitat
Els mapes de pluja assenyalen que serà al nord de Catalunya on s'acumularan les quantitats més grans d'aigua, amb episodis de ruixats generalitzats. En canvi, a l'interior i al sud, tot i que les tempestes poden ser més disperses, presentaran més severitat. Els experts asseguren que la situació incrementa les possibilitats que les tempestes vinguin acompanyades de pedra de gran mida i vent
Un altre aspecte destacat de la jornada serà el descens de les temperatures. Després de diversos dies de calor intensa, l'arribada de nuvolositat i les pluges farà baixar els termòmetres de manera apreciable. En algunes localitats, la diferència respecte al dia anterior pot ser de fins a cinc o sis graus menys
Dos escenaris diferents al llarg del dia
En definitiva, aquest dilluns es presenta amb dues cares a Catalunya: un matí assolellat i estiuenc, i una tarda marcada per tempestes, calamarsa i vent. Al nord, el protagonisme el tindrà la pluja, mentre que a l'interior i al sud les tempestes podran derivar en fenòmens més perillosos. El missatge és clar: avui serà un dia de canvi radical en qüestió d'hores, amb un gir de 180 graus en el temps
Sense dubte, una bona notícia per als que ja no aguantaven més aquesta situació. Sobretot després d'una nit tropical a gran part del país. Arriba un respir que serà benvingut per tothom
