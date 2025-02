'Per sota dels 500 metres': Roberto Brasero es posa seriós i alerta sobre la neu

Roberto Brasero ha confirmat que el temps a Espanya seguirà sent majoritàriament estable aquest dimecres. Tindrem una situació meteorològica molt similar a la dels últims dies, amb màximes bastant suaus. Tan sols al nord de Galícia i al Cantàbric un front molt dèbil deixarà alguns núvols i pluges disperses.

A la resta del país, predominarà el sol, i de fet les temperatures màximes podrien pujar lleugerament. L'excepció seran aquelles comunitats de l'extrem nord, on els núvols ho impediran. Ara bé, ja es comencen a veure alguns canvis, que tindran el seu major protagonisme el cap de setmana, avisa Roberto Brasero.

La calma té les hores comptades, alerta Roberto Brasero

El temps anticiclònic, encara que costi creure-ho, té les hores comptades. Roberto Brasero ha indicat que, a partir de divendres, l'arribada d'una massa d'aire polar portarà un notable descens tèrmic en moltes regions. Les temperatures màximes cauran en picat, per la qual cosa les tardes es tornaran molt més gèlides.

En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha avançat que podria formar-se un front nuvolós que avançaria de nord a sud. Aquest deixarà precipitacions en diverses regions, que podrien arribar a ser intenses. De fet, Roberto Brasero ha assenyalat que, en aquelles zones en què coincideixin precipitacions i aire fred, tindrem nevades.

De moment, falta temps per saber la intensitat i la localització exacta de les precipitacions en forma de neu. Però està clar que les zones de muntanya del nord, i fins i tot punts més baixos de l'habitual, es cobriran de blanc.

Cap de setmana gèlid en bona part d'Espanya

Quant al fred, Roberto Brasero ha volgut fer un aclariment. I és que no parlem d'una nova 'Bèstia de l'Est', si parlem de la massa d'aire fred que assolirà la península. En aquest cas es tracta d'un aire gèlid que no ve de Sibèria, sinó de l'Atlàntic Nord.

El que està clar és que veurem nevar en zones en què normalment no ho fa. De fet, l'AEMET ha assenyalat que divendres podrien registrar-se nevades significatives al Pirineu i la Serralada Cantàbrica. A les zones més altes les acumulacions de neu podrien ser realment impressionants.

A més, la cota de neu descendirà progressivament, situant-se per sota dels 500 metres en moltes àrees. Al sud-est peninsular, la neu es mantindrà al voltant dels 1200-1500 metres. De totes maneres, Roberto Brasero ha explicat que encara hi ha marge per a canvis en el pronòstic.

Ja de cara al cap de setmana, tindrem un ambient hivernal més cru, amb gelades intenses i temperatures en descens. Caldrà estar atents a les actualitzacions meteorològiques, ja que el fred està lluny d'acomiadar-se.