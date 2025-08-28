Roberto Brasero ho confirma: en aquestes 2 comunitats continuarà fent calor tot el dia
Encara que el temps està donant una treva a part del país, encara queden zones en alerta per altes temperatures
La calor, que durant bona part d’agost ha estat protagonista a tot Espanya, dona per fi una treva. Des de la passada matinada s’han registrat descensos notables en les temperatures. Un alleujament esperat després de diverses jornades sufocants.
Tanmateix, no totes les comunitats gaudeixen d’aquest alleujament, tal com confirma el meteoròleg Roberto Brasero. I és que a Múrcia i València encara es mantenen valors alts, en contrast amb la resta del país. A la major part d’Espanya aquest dijous es notarà una baixada generalitzada.
De fet, s’espera que el descens sigui entre cinc i sis graus tant en les mínimes com en les màximes. La situació marca un canvi respecte a les últimes setmanes, amb registres fins i tot per sota del que és habitual per aquestes dates. Així i tot, Múrcia i la Comunitat Valenciana trenquen la tendència.
Roberto Brasero assegura que no refrescarà a tot el país
Allà les temperatures segueixen pujant i es mantenen en nivells propis de ple estiu. Tant és així que Alacant és l’única província del país on avui dijous continuen actius avisos per calor, en nivell groc. L’alleujament tèrmic arriba acompanyat d’un augment de la inestabilitat.
Ja aquest dimecres es van registrar fortes tempestes a Aragó i La Rioja, i aquest dijous l’atenció se centra a Catalunya i Balears. En aquestes zones s’esperen ruixats localment molt intensos, acompanyats de calamarsa grossa. L’AEMET manté avisos de nivell taronja a Mallorca, Menorca, Girona i Barcelona, amb la possibilitat que s’acumulin fins a 40 litres per metre quadrat en només una hora.
També a l’interior de Castelló les tempestes podran ser fortes, amb risc de pedregades. Al nord peninsular, Galícia i la cornisa cantàbrica s’han llevat amb abundant nuvolositat. Tanmateix, les pluges previstes són febles i clarament insuficients per alleujar la situació dels incendis.
El descens tèrmic és la nota positiva: s’esperen temperatures més fresques a Galícia, Astúries, Lleó i Zamora. La nota negativa arriba amb el vent, que bufarà amb ratxes superiors als 45 km/h. Un factor que pot complicar les tasques d’extinció dels focs.
Una costa revolta
Les condicions meteorològiques també afecten les costes. Al litoral andalús mediterrani, el vent de ponent bufa amb força aquest dijous, generant un onatge significatiu. Es preveuen onades d’entre dos i tres metres a les costes de Màlaga, Granada i el ponent d’Almeria.
Es tracta d’un onatge provocat pel vent, diferent del mar de fons, que persisteix al Cantàbric i, encara menys, a Cadis. Aquest mar de fons prové de la borrasca que avança cap al Regne Unit i que ha impulsat onades a les nostres costes. Tot i que el seu efecte ja comença a remetre, encara aquest dijous es notarà en punts del nord.
L’alleujament tèrmic no durarà massa. Segons Roberto Brasero, les temperatures tornaran a pujar dissabte, amb un repunt que ens deixarà un dia més calorós que aquest dijous. Serà, en definitiva, una treva breu abans de tornar a treure els ventalls.
