Gerro d’aigua freda de Jorge Rey per a la pròxima tardor: 'Portarà molta menys...'
El jove aficionat a la meteorologia s'atreveix a pronosticar el temps d'uns mesos de tardor diferents dels de 2024
El jove meteoròleg burgalès Jorge Rey ha llançat un missatge clar sobre què ens espera els pròxims mesos. La tardor de 2025 arriba amb novetats que sorprendran molts. Sobretot, després d’un estiu intens, amb moltes onades de calor i temperatures rècord.
I és que la tardor serà molt menys humida i, en general, més seca que la de l’any passat. Les prediccions de Jorge Rey contrasten amb el record encara fresc del temporal històric que va assotar Espanya l’octubre de 2024. Amb pluges torrencials i una DANA que va quedar registrada als annals de la meteorologia.
En aquesta ocasió, els seus pronòstics assenyalen un escenari més estable de l’habitual. La tardor es caracteritzarà per un fenomen neutre a l’oceà Pacífic, és a dir, sense la influència d’El Niño ni de La Niña. Aquest context limitarà els grans moviments atmosfèrics i dificultarà l’arribada de masses d’aire extremadament fredes a la península.
Un temps més calmat i menys plujós
Segons el jove, aquesta neutralitat afavorirà la presència d’anticiclons estacionaris sobre Espanya. El que a la pràctica significa un temps més calmat, menys plujós i amb temperatures que podrien mantenir-se relativament altes. El detall mensual de les seves previsions apunta a un setembre amb tempestes a l’inici, especialment al nord i centre de la península.
🔴Un Fenómeno NO VISTO en Años IMPACTA la Predicción del OTOÑO 2025 | Tendencia Cabañuelas
Això sí, amb una segona quinzena més tranquil·la i temperatures a l’alça. Octubre, lluny de repetir el patró tempestuós de 2024, es preveu més sec i càlid, amb algunes pluges puntuals cap a la festivitat del Pilar. Al novembre, les borrasques es faran sentir sobretot al nord, encara que amb menor intensitat.
Així mateix, no es descarta la formació d’alguna DANA aïllada al Mediterrani. Desembre, per la seva banda, estarà dominat en la seva primera part per boires i glaçades a l’interior. Mentre que en la seva recta final podria experimentar un gir amb l’arribada de vents atlàntics i un repunt de la humitat.
De cara a l’any que ve les coses podrien canviar
El mateix Jorge Rey es mostra prudent, però deixa entreveure que la veritable "esperança" està posada en l’hivern de 2026. Segons explica, l’evolució cap a un fenomen de La Niña podria portar un canvi significatiu en el règim de nevades i fred. Això tornaria a Espanya escenes més pròpies d’hiverns intensos i clàssics.
Mentrestant, el missatge per a aquesta tardor és clar. Calma relativa, menys pluges de l’habitual i un ambient més sec. Aquest escenari, sens dubte, representa una gerra d’aigua freda per a qui esperava una tardor tan plujosa com l’anterior.
