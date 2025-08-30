Confirmat: l'AEMET alegra el dia a molts amb la seva previsió per a la setmana vinent
L'última setmana d'agost ha estat un punt d'inflexió per a aquells que ja no suportaven més les onades de calor
La recta final d'agost ha portat un respir al termòmetre per a bona part de la península. Segons l'AEMET, l'última setmana del mes s'ha caracteritzat per temperatures més baixes a la major part del territori peninsular. Amb l'excepció de la cornisa cantàbrica, la façana mediterrània i els arxipèlags balear i canari, on els valors s'han mantingut.
Els mapes d'anomalies tèrmiques mostren un escenari inusual per aquestes dates, quan el més freqüent és una calor intensa. En canvi, s'esperen valors més frescos a zones de l'interior peninsular i del nord-oest, la qual cosa suposarà un alleujament després de setmanes marcades per pics de calor. Aquesta baixada tèrmica es farà notar especialment a Castella i Lleó, Galícia i part de la Meseta.
Un ball de temperatures segons la zona
És allà on les mínimes podrien situar-se diversos graus per sota de la mitjana. En contrast, el litoral mediterrani i el Cantàbric mantindran temperatures més estables. Fins i tot amb valors lleugerament per sobre del que és habitual en algunes àrees, especialment a la costa llevantina i a les Balears.
Sobre les pluges, la previsió apunta a un augment de les precipitacions al terç nord peninsular i a les Balears. Allà s'esperen acumulats superiors al normal per aquesta època de l'any, la qual cosa podria traduir-se en tempestes i episodis de pluges localment intenses.
A la resta de la Península també es podran registrar precipitacions, encara que amb menor probabilitat i més disperses. A l'extrem sud peninsular, per exemple, el risc de pluja serà mínim, prolongant així la situació de sequera que afecta diverses zones andaluses.
L'AEMET subratlla que l'atmosfera es troba molt activa, la qual cosa incrementa la incertesa en els pronòstics a mitjà termini. Això implica que el marge d'error en les previsions per a la primera setmana de setembre és més elevat del que és habitual. Si bé l'última setmana d'agost està marcada per un descens tèrmic generalitzat, l'inici de setembre apunta a una normalització de les temperatures.
Només al nord-oest, especialment a Galícia, persistirà un ambient una mica més fresc. Pel que fa a les precipitacions, no s'aprecia una tendència clara, encara que podrien ser superiors al normal a Galícia i inferiors a àmplies zones de l'est peninsular.
Un repunt de les temperatures a curt termini
De cara a la segona setmana del mes, entre el 8 i el 14 de setembre, les projeccions indiquen un repunt de les temperatures, amb valors per sobre de la mitjana. Quant a pluges, per ara no es pot precisar una tendència definida, reflex de la gran variabilitat atmosfèrica pròpia d'aquesta època de l'any. Així doncs, les previsions de l'AEMET confirmen que molts territoris podran gaudir d'un respir tèrmic.
La combinació de temperatures més suaus i pluges al nord obre pas a un inici de setembre marcat per la variabilitat i la incertesa. Això sí, amb un missatge clar: la calor extrema donarà una treva. Per tant, toca gaudir d'un final d'estiu una mica més calmat i suau.
