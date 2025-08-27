'La nit de dijous a divendres...': Avís d'última hora de Roberto Brasero
El meteoròleg avança un canvi de temps que trencarà la calor que ha inundat bona part del país aquests dies
La setmana avança amb canvis notables en la situació meteorològica. Després d'un dimarts sufocant a bona part del país, amb temperatures que van fregar els 39 graus, aquest dimecres arriba marcat per la inestabilitat. Almenys així ho ha avançat el meteoròleg Roberto Brasero, que s'ha mostrat ferm en la seva previsió.
Segons l'expert, s'esperen tempestes i l'inici d'un alleujament tèrmic que es farà més evident a partir de dijous. El dimarts es va convertir en un dels dies més calorosos d'agost. Municipis com Cáseda, a Navarra, van arribar als 38,3 graus, mentre que Granada capital es va situar al capdavant amb 38,8 graus.
A Aragó i al nord de Catalunya la calor també va ser igualment intensa. Un preludi de les tempestes que ja van començar a descarregar-se en aquestes zones i que aquest dimecres es preveu que siguin més fortes. A les altes temperatures s'hi va sumar la calitja.
La pols anirà desapareixent
La pols en suspensió va tenyir els cels de tons blanquinosos a l'est, Balears i la franja sud, amb especial incidència a Màlaga. L'espectacular núvol de pols va ser captat per satèl·lits meteorològics i va deixar imatges cridaneres al capvespre. Tanmateix, la seva presència comença a remetre.
Aquest dimecres es reduirà i per dijous desapareixerà pràcticament dels nostres cels. A Màlaga, els vents de ponent s'encarregaran de dispersar la calitja, encara que a canvi es deixarà notar el vent terral. Sens dubte, serà el responsable d'un nou repunt de les temperatures que podrien superar els 36 graus a la capital.
Per aquest motiu, s'han activat avisos de nivell groc tant a Màlaga com a Mallorca. Són els únics vigents aquest dimecres per altes temperatures. Un contrast amb els nombrosos avisos que es van repartir en jornades anteriors.
Per dijous, només en quedarà un d'actiu al litoral sud d'Alacant. El més destacat d'aquest dimecres, segons avança el meteoròleg Roberto Brasero, seran les tempestes que afectaran el nord-est peninsular. L'entrada d'un solc generarà més inestabilitat, amb ruixats intensos i possibilitat de calamarsa.
Les tempestes arribaran amb força en alguns punts
L'AEMET ha decretat avisos de nivell taronja per pluges i tempestes a: la província d'Osca, part de Saragossa, el Baix Aragó, el Pirineu de Lleida i l'interior nord de Castelló. També s'han activat avisos grocs a la resta d'Aragó, l'interior de Catalunya, Navarra, La Rioja i Sòria.
A Galícia i el Cantàbric s'esperen pluges, tot i que sense avisos meteorològics, igual que al nord de les illes Canàries. A la resta del país, el dimecres es mantindrà més assolellat, encara que amb un ambient més fresc en comparació amb l'inici de la setmana. El descens generalitzat de les temperatures començarà a notar-se al centre, nord i oest peninsular, una tendència que s'intensificarà dijous.
La previsió apunta que dijous es consolidarà aquest respir tèrmic; només al litoral sud mediterrani i a Balears continuarà fent calor. Mentrestant, a la major part del territori les màximes baixaran de manera notable. La nit de dijous a divendres es preveu especialment fresca en comparació amb el que s'ha viscut fins ara a l'agost.
Marcant així un gir en la dinàmica atmosfèrica abans que dissabte torni a imposar-se la calor. Amb tot, l'atenció meteorològica es reparteix entre el descens tèrmic, la retirada de la calitja i la irrupció de tempestes. Una barreja que podria complicar la situació al nord-est peninsular.
