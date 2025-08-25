'Grans tempestes': Mario Picazo reapareix i llança un avís seriós per a aquests dies
El meteoròleg ha avançat la previsió per a una setmana que indica un clar final dels mesos d’estiu
El meteoròleg Mario Picazo adverteix sobre un canvi important en el temps que es deixarà sentir aquesta setmana en bona part d'Espanya. Després d'un inici de setmana marcat per la calma i les altes pressions, l'escenari meteorològic farà un gir a partir de dimecres. Serà llavors quan la inestabilitat es faci present amb tempestes i un descens notable de les temperatures.
Segons Mario Picazo, les restes de l'huracà Erin arribaran al nord d'Europa convertides en una potent borrasca que afectarà principalment les Illes Britàniques. Tot i que Espanya no serà l'epicentre d'aquest fenomen, la interacció amb aire fred provocarà que el nord visqui episodis de tempestes intenses. El canvi es deixarà notar amb l'entrada d'un solc que enviarà aire més fred a l'atmosfera.
Mentrestant, en superfície encara persisteixen la calor i la humitat. Aquesta combinació serà el detonant per a la formació de tempestes que podran ser localment fortes i acompanyades de gran aparell elèctric. Els principals focus se situaran al Cantàbric, Navarra, La Rioja, Aragó, Catalunya i part de l'alt Ebre.
Xàfecs intensos en diverses zones del país
També es podran donar episodis més aïllats al nord de la Comunitat Valenciana i a les Balears, on no es descarten xàfecs de caràcter intens. Abans de l'arribada d'aquesta inestabilitat, l'inici de la setmana també pot deixar algunes precipitacions, tot i que de manera més localitzada. Durant la jornada de dilluns s'esperen tempestes disperses des de Catalunya fins a l'est d'Andalusia.
Totes elles amb tendència a desaparèixer entrada la nit. Al nord-est peninsular es repetiran algunes d'aquestes pluges a la tarda de dilluns, tot i que amb menor incidència. Un altre dels elements destacats de la setmana serà el comportament de les temperatures.
Els primers dies estaran marcats per un repunt tèrmic amb màximes que superaran els 35 graus en zones del sud peninsular. Les mínimes també es mantindran elevades, especialment al centre i al Mediterrani, on moltes ciutats registraran valors tropicals i fins i tot equatorials. A Canàries tampoc baixaran dels 20 graus, consolidant nits de gran xafogor.
No obstant això, la situació farà un gir a partir de dimecres. L'entrada del solc pel nord-oest portarà una davallada tèrmica generalitzada, amb baixades d'entre sis i set graus en diverses regions. Tot i això, el Mediterrani continuarà sent el refugi de la calor més intensa.
La calor seguirà, però sense extrems
A ciutats com Múrcia podrien arribar fins als 37 graus dijous, fins i tot en ple episodi d'inestabilitat a la resta del país. Mentrestant, a l'Atlàntic i les Illes Britàniques s'esperen els efectes més severs d'Erin, que deixaran fort vent, onatge i abundants precipitacions. A Espanya, les seves conseqüències es traduiran en tempestes intenses i en un respir tèrmic després de diversos dies de calor sufocant.
Mario Picazo conclou amb un missatge de cautela. “Serà un episodi breu, de tot just un parell de dies, però suficient per provocar tempestes de gran intensitat. Convé estar atents a l'evolució, especialment al nord i nord-est peninsular”, ha assegurat.
