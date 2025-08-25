Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Muntatge de fotos de Mario Picazo amb expressió seriosa al centre, i un fons dividit entre clima sec i calorós amb termòmetre i ciutat, i clima plujós amb gotes a la finestra, acompanyat de signes d’exclamació vermells.
Mario Picazo avança canvis en el temps | Camara Mediaset, e-Notícies, Getty Images de Scharfsinn86, Getty Images de KWhitaker
EL TEMPS

'Grans tempestes': Mario Picazo reapareix i llança un avís seriós per a aquests dies

El meteoròleg ha avançat la previsió per a una setmana que indica un clar final dels mesos d’estiu

per

Marta Romera

El meteoròleg Mario Picazo adverteix sobre un canvi important en el temps que es deixarà sentir aquesta setmana en bona part d'Espanya. Després d'un inici de setmana marcat per la calma i les altes pressions, l'escenari meteorològic farà un gir a partir de dimecres. Serà llavors quan la inestabilitat es faci present amb tempestes i un descens notable de les temperatures.

Segons Mario Picazo, les restes de l'huracà Erin arribaran al nord d'Europa convertides en una potent borrasca que afectarà principalment les Illes Britàniques. Tot i que Espanya no serà l'epicentre d'aquest fenomen, la interacció amb aire fred provocarà que el nord visqui episodis de tempestes intenses. El canvi es deixarà notar amb l'entrada d'un solc que enviarà aire més fred a l'atmosfera.

Mario Picazo al davant amb un fons dividit entre un dia plujós i assolellat acompanyat de signes d'interrogació

Mario Picazo avisa de les zones on plourà | Camara Pexels, eltiempo.es, vill.design, Pixabay de Jplenio, Syahrul Ramadhana

Mentrestant, en superfície encara persisteixen la calor i la humitat. Aquesta combinació serà el detonant per a la formació de tempestes que podran ser localment fortes i acompanyades de gran aparell elèctric. Els principals focus se situaran al Cantàbric, Navarra, La Rioja, Aragó, Catalunya i part de l'alt Ebre.

Xàfecs intensos en diverses zones del país

També es podran donar episodis més aïllats al nord de la Comunitat Valenciana i a les Balears, on no es descarten xàfecs de caràcter intens. Abans de l'arribada d'aquesta inestabilitat, l'inici de la setmana també pot deixar algunes precipitacions, tot i que de manera més localitzada. Durant la jornada de dilluns s'esperen tempestes disperses des de Catalunya fins a l'est d'Andalusia.

Totes elles amb tendència a desaparèixer entrada la nit. Al nord-est peninsular es repetiran algunes d'aquestes pluges a la tarda de dilluns, tot i que amb menor incidència. Un altre dels elements destacats de la setmana serà el comportament de les temperatures.

Els primers dies estaran marcats per un repunt tèrmic amb màximes que superaran els 35 graus en zones del sud peninsular. Les mínimes també es mantindran elevades, especialment al centre i al Mediterrani, on moltes ciutats registraran valors tropicals i fins i tot equatorials. A Canàries tampoc baixaran dels 20 graus, consolidant nits de gran xafogor.

No obstant això, la situació farà un gir a partir de dimecres. L'entrada del solc pel nord-oest portarà una davallada tèrmica generalitzada, amb baixades d'entre sis i set graus en diverses regions. Tot i això, el Mediterrani continuarà sent el refugi de la calor més intensa.

Un cotxe blau circula per una carretera mullada sota la pluja, amb advertiments de tempesta elèctrica i calamarsa representats en cercles vermells i una icona de núvol amb gotes d’aigua.

Les tempestes podrien deixar calamarsa | Camara Europa Press, e-noticies.cat, Soupstock, Dzul Kifli's Images de Mezuna, Grafinka, Getty Images Pro de BalazsKovacs

La calor seguirà, però sense extrems

A ciutats com Múrcia podrien arribar fins als 37 graus dijous, fins i tot en ple episodi d'inestabilitat a la resta del país. Mentrestant, a l'Atlàntic i les Illes Britàniques s'esperen els efectes més severs d'Erin, que deixaran fort vent, onatge i abundants precipitacions. A Espanya, les seves conseqüències es traduiran en tempestes intenses i en un respir tèrmic després de diversos dies de calor sufocant.

Mario Picazo conclou amb un missatge de cautela. “Serà un episodi breu, de tot just un parell de dies, però suficient per provocar tempestes de gran intensitat. Convé estar atents a l'evolució, especialment al nord i nord-est peninsular”, ha assegurat.

➡️ Previsió Espanya ➡️ El Temps

Més notícies: