És oficial: el Meteocat sorprèn tothom amb la seva previsió per a aquesta setmana
L'última setmana d'agost es presenta amb un caràcter diferent de les anteriors que sorprendrà molts
El Meteocat ha publicat aquest dilluns les previsions setmanals i els resultats han sorprès més d'un. Els mapes d'anomalies de temperatura i precipitació de la setmana del 25 al 31 d'agost mostren un escenari poc habitual en ple estiu. I és que fa dies que comença a sentir-se un canvi de tendència que anuncia l'irremeiable final de l'estiu.
Les temperatures seran una mica més baixes del que s'esperava a bona part del territori i pluges per sobre de la mitjana al quadrant nord-est. Segons detallen els experts, la setmana es caracteritzarà per una anomalia tèrmica negativa a gran part de la península Ibèrica i del sud de França. Això vol dir que, en termes generals, les temperatures se situaran lleugerament per sota dels valors normals per aquestes dates.
La calor continuarà sent protagonista a les zones més costaneres
Tanmateix, l'excepció serà a la franja litoral mediterrània, on la calor continuarà sent protagonista, amb registres encara per sobre de la mitjana climàtica. El contrast entre la façana marítima i l'interior peninsular serà un dels trets més destacats. Mentre que a zones de l'interior s'espera un ambient més fresc i suportable, a les àrees costaneres com Catalunya, la calor persistirà a les hores centrals del dia.
Pel que fa a la precipitació, la previsió també trenca amb la dinàmica típica del final d'agost. El Meteocat apunta que el quadrant nord-est registrarà pluges superiors a la mitjana. Això incrementa la probabilitat de ruixats i tempestes a àrees del Pirineu, Prepirineu i sectors del litoral i prelitoral nord.
Aquests episodis estaran associats a l'arribada d'aire fred en altura i a la presència d'humitat en superfície, que afavoreixen la formació de nuvolositat d'evolució diürna. A la resta del país, els mapes assenyalen un comportament més variable. Tot i que a la majoria de zones les precipitacions es mantindran en valors normals, la tendència indica que podrien situar-se una mica per sobre de la mitjana.
Això, sens dubte, deixa la porta oberta a episodis d'inestabilitat també a altres comarques. La previsió d'aquesta setmana és significativa perquè coincideix amb un període marcat habitualment per la calor persistent i l'escassetat de pluges. Que les anomalies indiquin temperatures més baixes i precipitacions més abundants suposa un canvi, si ho comparem amb el que s'esperava.
Darrers dies de l'estiu meteorològic
Així mateix, afegeix un element d'incertesa als darrers dies de l'estiu meteorològic. Els experts recorden que aquest tipus d'anomalies, tot i que criden l'atenció, formen part de la variabilitat natural del clima.
Amb tot, sí que crida l'atenció la persistència de nits càlides a la costa davant el descens tèrmic a l'interior. En definitiva, el Meteocat confirma que la setmana del 25 al 31 d'agost no en serà una més. I és que tindrem un escenari marcat per temperatures dispars segons la zona i precipitacions més generoses de l'habitual.
