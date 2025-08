Aquesta piscina natural única al món és a Espanya i molt pocs saben com arribar-hi

Espanya compta amb autèntiques joies de la natura, moltes d'elles amagades en racons molt desconeguts. El nostre país té la sort de comptar amb una gran varietat de paisatges, des de deserts fins a muntanyes. I tot això ha permès esculpir racons màgics, que en molts casos semblen trets d'un altre planeta.

És el cas d'una espectacular piscina natural, situada entre les roques volcàniques de la costa est de Fuerteventura. Es tracta de la Caleta de Fuste o Krabbenfelsen, un màgic racó que apareix únicament quan la mar ho permet. Amb la marea baixa, l'Atlàntic es retira i deixa al descobert una meravellosa piscina natural d'aigües maragda.

Està situada a prop de zones molt turístiques, però passa desapercebuda per la majoria de visitants. Això es deu al fet que no hi ha senyals, ni cartells, ni camins evidents. Precisament per això té tant d'encant.

I és que la Caleta de Fuste no ha estat construïda ni modificada per l'ésser humà. És un racó completament salvatge, modelat només pel pas del temps i el pols de la mar.

El moment exacte en què la Caleta de Fuste es deixa veure

Com hem dit, aquesta piscina natural no està sempre visible. Només apareix quan la marea baixa prou perquè l'aigua quedi atrapada entre les roques. Llavors, es forma un estany natural, transparent i poc profund.

El més important és consultar les taules de marees abans de planificar la visita. L'ideal és arribar almenys una hora abans del punt més baix. Així la podràs gaudir en la seva plenitud, sense presses i amb total tranquil·litat.

No hi ha horaris ni aforament, ni cap mena de vigilància. L'accés és gratuït i no hi ha serveis. L'experiència depèn exclusivament de la natura.

Un origen volcànic que la fa molt especial

La piscina és fruit de l'erosió marina i l'antiga activitat volcànica que va donar forma a l'illa. La lava solidificada, combinada amb l'acció constant de la mar, ha creat una mena de bol natural. Aquesta forma reté l'aigua i crea un refugi càlid, serè i perfecte per al bany.

La seva profunditat variable permet que el sol l'escalfi amb rapidesa. Això fa que banyar-se aquí sigui més agradable que al mar obert. A més, no sol haver-hi onatge ni corrents.

El color de l'aigua és un dels seus grans atractius. Quan el sol és alt i la marea en el seu punt més baix, la piscina brilla en tons turquesa o maragda. El contrast amb la roca negra volcànica crea un paisatge bell.

La manera més fàcil de trobar aquest màgic lloc

Per trobar aquesta piscina natural, cal anar al municipi d'Antigua, entre Nuevo Horizonte i Caleta de Fuste. El millor és caminar pel passeig marítim que uneix ambdues zones i desviar-se cap a una petita península. El trajecte a peu és curt, d'uns deu minuts, i amb boniques vistes al mar.

Això sí, el tram final no està senyalitzat i travessa roca volcànica, que pot estar humida i relliscar. És fonamental portar calçat adequat, preferiblement tancat, i tenir precaució. Si s'hi va amb infants, es recomana que tinguin més de sis anys i estiguin sempre supervisats.

Aquest racó no té cartells, horaris ni instal·lacions, però ofereix quelcom que pocs llocs poden oferir: la sensació d'haver descobert un secret. Si busques una experiència diferent a Fuerteventura, natural i fora del circuit habitual, aquesta piscina t'ho dona tot. Només necessites mirar el rellotge de les marees, i deixar que l'illa faci la resta.