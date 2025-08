'El pic de l'onada de calor': demolidor avís dels meteoròlegs per a tot Espanya

Les altes temperatures han tornat amb força a Espanya i ho han fet tot just començar agost. Tot i que el mes més calorós de l'any començava amb tempestes en moltes zones de l'interior, la situació ha fet un gir radical.

I els meteoròlegs avisen: la segona onada de calor de l'estiu ja està en marxa. L'AEMET ha confirmat que aquesta primera onada de calor d'agost no només serà intensa, sinó que podria allargar-se més del que es preveia.

Diumenge, 3 d'agost, es va activar oficialment l'avís d'onada de calor a bona part del país. I les previsions actualitzades de l'AEMET han llançat un gerro d'aigua freda a qui esperava un respir tèrmic a mitja setmana. Tot apunta que agost arrenca amb temperatures molt per sobre del que és habitual.

Una pujada tèrmica generalitzada que no deixa respir

Des d'aquest mateix cap de setmana, els termòmetres s'han disparat al sud i a l'interior peninsular. Diumenge ja es van fregar els 40 graus en moltes províncies, i la calor anirà a més en les pròximes hores.

Però els meteoròlegs ja alerten del que pitjor estaria per venir encara: "El pic d'aquesta onada de calor arribarà el dimarts". I és que serà el 5 d'agost quan la calor extrema s'estendrà de manera uniforme per gairebé tot Espanya.

Aquell dia, ciutats com Madrid, Còrdova, Badajoz, Granada, Saragossa, Toledo o Càceres podrien superar els 42 graus a primeres hores de la tarda. Fins i tot en zones on no sol ser habitual, com Zamora o Lleó, s'esperen registres per sobre dels 36 graus. I no només seran les màximes diürnes, sinó també les temperatures nocturnes, les que faran especialment dur aquest episodi.

Les mínimes durant les nits no baixaran dels 23 o 25 graus a gran part del centre i sud del país. Això vol dir que hi haurà moltes nits tropicals en què descansar serà complicat, ja que la calor es mantindrà present durant tota la matinada.

La cornisa cantàbrica i el nord de Galícia seran, aquesta vegada, l'excepció a la calor extrema. Tot i que les temperatures pujaran també en aquestes zones, ho faran de manera més continguda. Al nord, les màximes oscil·laran entre els 25 i 30 graus, cosa que suposarà un alleujament en comparació amb la resta del país.

Quant durarà l'onada de calor a Espanya?

La pregunta que tothom es fa és clara: quan acabarà aquesta onada de calor? Doncs bé, segons l'AEMET, l'avís especial per onada de calor es mantindrà, almenys, fins al diumenge 10 d'agost. Tanmateix, l'escenari podria allargar-se, ja que les previsions no descarten que les temperatures continuïn sent molt elevades la pròxima setmana.

Amb aquest panorama, Espanya afronta la seva primera gran onada de calor d'agost amb una calor extrema, mínimes elevades i un horitzó incert sobre quan arribarà el tan esperat descens de temperatures. I és que els meteoròlegs avisen que aquest episodi d'altes temperatures podria ser un dels més llargs d'aquest estiu.