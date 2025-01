Ni pluges, ni nevades: Roberto Brasero s'avança a l'AEMET i avisa d'un altre fenomen

Roberto Brasero ha avisat que, si aquest dimarts ha semblat hivern, dimecres tindrem encara més canvis. El meteoròleg d'Antena 3 ha tornat amb més energia que mai després d'aquest Nadal, i ha avisat de canvis significatius aquesta setmana.

Les gelades que en les últimes jornades han afectat moltes regions deixaran pas als núvols i a les pluges. També al fort vent, un fenomen que arriba aquest dimecres de la mà d'un front molt actiu. Les precipitacions cauran en moltes comunitats, encara que seran especialment intenses, una vegada més, al nord-oest.

Roberto Brasero avisa de tempestes i fort vent

Segons ha explicat Roberto Brasero, Galícia serà una de les comunitats més afectades pel nou temporal. Per allí tindran pluges intenses, que podrien venir acompanyades de tempestes. Aquestes precipitacions també seran abundants a l'oest del Sistema Central.

Al mateix temps, ha avisat Roberto Brasero, a Castella i Lleó i Extremadura seran més febles, però igualment presents. A Madrid, l'oest d'Andalusia i Castella-la Manxa, així com a les comunitats del Cantàbric, s'esperen pluges disperses.

El que més ha destacat Brasero és el vent, que bufarà amb ratxes fortes del sud i sud-oest. La comunitat on més patiran el vendaval serà Galícia, encara que el vent també estarà present al Cantàbric i a les muntanyes de l'est.

Una autèntica muntanya russa de temperatures

Alguna cosa molt cridanera del temps d'aquesta setmana té a veure amb les temperatures, avisa Roberto Brasero. Encara que aquest dimecres el vent i les pluges poden fer que la jornada sigui desagradable, no serà un dia fred. Les temperatures continuaran pujant, especialment les mínimes.

És per això que les gelades perdran molta extensió, quedant restringides a zones molt aïllades. Quant a la cota de neu, als Pirineus i altres muntanyes del nord estarà entre els 1600 i 2000 metres. Parlem d'una cota alta per a un mes de gener, encara que fins i tot per allí seran nevades febles.

Quant a les màximes pujaran una mica, especialment a l'est de la península. Castelló, València i Múrcia rondaran els 20 graus, igual que ciutats com Màlaga o Sevilla.

No obstant això, aquesta estabilitat tèrmica serà breu. A partir del pròxim diumenge, una nova massa d'aire fred podria provocar un brusc descens de les temperatures. L'hivern vol recuperar terreny, ha avisat Roberto Brasero, que ens ha deixat amb la incògnita de si tornaran també les nevades.