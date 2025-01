Avís de nevades a Catalunya: aquest dia podria nevar amb ganes en moltes regions

En ple mes de gener la neu hauria de ser el pa de cada dia als punts més alts del Pirineu català. Però el cert és que sembla que li està costant agafar ritme. Va nevar fa unes setmanes i ho ha anat fent lleument els últims dies, però se'n necessita més.

I no només per les estacions d'esquí, sinó perquè neu a l'hivern es tradueix en aigua a la primavera i estiu. Així que si no hi ha precipitacions a l'hivern, la sequera pot ser un dels efectes secundaris a travessar en uns mesos. No obstant això, que no s'escampi el pànic, ja que els mapes semblen tenir la solució.

La neu arribarà en les pròximes hores fent honor de l'estació de l'any en què ens trobem. Segons el meteoròleg @alexmegapc, el cap de setmana podria nevar en alguns punts del Pirineu Occidental. No es preveu que sigui una gran nevada, però sí prou per a tenir precaució.

La neu podria començar a caure a partir de divendres

L'expert explica que la cota de neu de divendres serà alta, però ja començarà a registrar les primeres precipitacions. Concretament, durant la matinada de dissabte nevarà en una cota al voltant dels 2.500 metres d'altitud. Així i tot, la cota anirà descendint a mesura que passin les hores, situant-se en els 2.300 dissabte al matí.

Ara bé, la gran nevada podria arribar a partir de la tarda i la nit de dissabte. Serà llavors quan la cota se situarà sobre els 1.600 d'altitud, deixant amb un mantell blanc gran part del Pirineu. Per la seva banda, al Pirineu Oriental la cota seguirà en els 1.800 metres i la intensitat de la nevada serà menor.

Tot això fins diumenge al matí, quan la neu ja podria caure als 1.000 metres. Tot això farà que la sensació tèrmica i els termòmetres descendeixin de forma considerable. Farà fred i l'estampa serà típica d'un cap de setmana d'hivern.

Temperatures variables i nova aparició del vent

Abans de la nevada del cap de setmana seguirà el ball de temperatures al conjunt de Catalunya. Després d'un matí suau aquest dimecres, es preveu que de cara a dijous i divendres els mercuris tornin a descendir. Serà el cap de setmana quan s'estabilitzin i pugin en punts més al sud de la regió.

No obstant això, el vent també apareixerà a partir de diumenge i la tramuntana serà un dels més forts. D'aquesta manera, la meteorologia seguirà revolta i amb un ampli desplegament de fenòmens al país. Tot això forma part de la normalitat d'un mes de gener de ple hivern a Catalunya.