Adeu a la calma: el molest fenomen que tornarà a Catalunya aquesta mateixa tarda

Són molts els que esperen que amb aquest mes de gener acabat d'estrenar arribin les nevades copioses. Aquelles que deixen centímetres i centímetres de gruix allà per on passen. Les mateixes que garanteixen l'estabilitat d'un sector d'alta muntanya que ja fa setmanes que rep la visita d'esquiadors a la cerca de neu.

Ara bé, també són molts altres els que viurien en un anticicló permanent. Sobretot els que viuen en zones del litoral de Catalunya, ja que això significa sol i temperatures estables. Bé, doncs ni una cosa ni l'altra.

El fenomen que irromprà amb força aquesta tarda no és la pluja, ni la neu, ni un temps primaveral. Serà el vent el que de nou entrarà en escena, deixant una tarda ventosa i moguda. Així ho ha confirmat el meteoròleg @alexmegapc i el Meteocat, qui avisen de fortes ratxes a partir de migdia.

El vent torna a aparèixer a Catalunya

El cert és que està sent un hivern amb força presència de vent. Deixa dies de descans, però són molts els que torna a la càrrega i remou l'ambient, fent que la sensació tèrmica sigui més baixa. En aquesta ocasió, es tracta d'un vent de ponent, és a dir, arribat de l'oest.

Des del Meteocat asseguren que el vent serà "moderat" en termes generals. No obstant això, avisa que hi haurà "cops forts" que faran que la inestabilitat vagi augmentant amb les hores. Per la seva banda, l'expert no augura un llarg episodi de vent, ja que les pluges sembla que també volen donar-se a conèixer.

En aquest sentit, ha informat que a partir de la matinada de dijous podria aparèixer alguna precipitació a la part nord-oest de Catalunya. Al Pirineu la cota de neu se situarà al voltant dels 1.900 metres d'altitud. Per la qual cosa l'evolució dels mapes serà bastant canviant amb el pas de les hores.

Els efectes del vent

El vent no només molesta la població, sinó que també fa que altres factors s'alterin. Un exemple és el mar, que sol ser el més afectat pels temporals de vent. De fet, des del Meteocat han avisat que l'estat del mar empitjorarà amb el pas de les hores.

"Hi haurà alteració marítima al centre i al nord de Catalunya", asseguren. D'aquesta manera, es demana precaució a totes les persones que treballin o hagin de moure's a prop de la costa. Per a la resta, paciència, abric i sentir-se a resguard.