Gerro d'aigua freda del Meteocat per als pròxims dies: 'Més alta de l'habitual...'

Després d'uns dies de neu, pluja i fred, el Meteocat ja té totes les mirades posades en la pròxima setmana. No hi ha temps per al descans per als que sempre estan pendents del que passarà. Tothom vol saber com serà el temps dels pròxims dies, i no hi ha ningú més fiable que el Meteocat.

El cert és que després, després d'uns dies amb inestabilitat i fred hivernal, tindrem bastants canvis. Segons el pronòstic dels meteoròlegs, les temperatures es recuperaran, però també tindrem més precipitacions. De moment, no es preveu que sigui res extraordinari, però sí prou rellevant com tenir-ho en compte.

Des del Meteocat han confirmat que la "temperatura serà més alta de l'habitual". Això no es tradueix en la possibilitat d'anar en màniga curta, però sí que el fred serà força més moderat. Així que, per als que ja estan cansats d'anar molt tapats, hi ha bones notícies.

El Meteocat avisa d'un canvi amb les temperatures

El pronòstic a llarg termini es tradueix en anomalies, i el Meteocat ha explicat que les anomalies de temperatura parlen de valors més suaus. No es pot concretar si parlem d'1 o 2 graus més, però tot indica que tindrem menys fred. Una gran notícia per als que ja pensen en la primavera, després d'unes jornades força fresques.

Més enllà de la pujada de les temperatures, el cert és que les precipitacions podrien ser superiors. El Meteocat parla en el seu pronòstic d'uns dies més humits del normal a la major part de Catalunya. L'única excepció la trobaríem al Pirineu Occidental, on les precipitacions podrien ser les normals per a l'època.

A la resta de la comunitat, el millor és tenir un bon paraigua a mà durant aquesta setmana. Tampoc hauria de sorprendre'ns tant, ja que en aquesta època és normal que el temps sigui més inestable. De fet, és una gran notícia, ja que la sequera continua afectant moltes comarques, i totes les esperances estan posades en la primavera.

Caldrà anar concretant la previsió en els pròxims dies

El Meteocat parla en aquest tipus de pronòstics sobre anomalies, i no és d'estranyar. El temps pot canviar molt en tan sols unes hores, per la qual cosa caldrà seguir amb atenció les pròximes actualitzacions. Per tant, caldrà seguir de prop l'evolució dels mapes en les pròximes hores.

A més, no és el mateix el temps de demà que el de finals de setmana, perquè la previsió pot patir alguns girs de timó. Sigui com sigui, el cert és que sembla que tindrem menys fred, però més precipitacions a Catalunya.