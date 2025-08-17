És oficial: males notícies dels meteoròlegs per a aquesta mateixa setmana
Els experts han compartit unes dades que preocupen molts, coincidint amb aquesta nova onada de calor
Aquests dies d'agost, anar a la platja ja no és una opció tan refrescant. En poques jornades, el Mediterrani, especialment en el seu sector nord-occidental, ha passat de temperatures normals per a l'època a un sobreescalfament alarmant. La costa catalana i balear torna a estar sota els efectes d'una "ona de calor marina", amb valors que ja freguen nivells rècord.
Al mar Balear, hi ha punts on l'aigua ha assolit els 30 i 31 °C, segons dades d'observació compartides a xarxes per meteoròlegs. Són xifres pròpies de latituds tropicals, que evidencien la magnitud del fenomen.
Un estiu de rècord al mar: l'ona de calor marina colpeja el Mediterrani
Aquest episodi arriba després d'un inici d'estiu marcat per anomalies tèrmiques positives. La persistència d'altes pressions, la radiació solar intensa i l'absència de vents moderats han afavorit que la calor s'acumuli a la làmina superficial del mar.
Aquest episodi no és un cas aïllat. En altres zones del planeta també s'estan registrant temperatures marines inusualment altes, un senyal que el fenomen de les ones de calor marines s'està intensificant a escala global.
La situació és similar a la d'altres estius recents, però la rapidesa amb què han pujat les temperatures aquest any crida l'atenció. La combinació de calor atmosfèrica extrema i mar en calma ha creat l'escenari perfecte per a aquest sobreescalfament.
La calor escalfa tant el mar com la terra
Aquesta setmana, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha compartit el seu informe sobre el mes de juliol. En aquest sentit, la veritat és que ha estat igualment càlid, tot i que amb episodis tempestuosos força destacables. I aquests últims han ajudat a baixar la temperatura de l'aigua del mar, sobretot allà on ha fet vent.
Tanmateix, el mes d'agost ens ha tornat a un temps anormalment càlid, amb màximes molt altes. Això ha ajudat a escalfar novament la superfície marítima, especialment a la conca occidental del Mediterrani. És per això que, en el cas de Catalunya, però també de les Balears, les anomalies de temperatura són a l'ordre del dia.
Amb tot, cal dir que les imatges dels satèl·lits mostren com les aigües càlides no només afecten la superfície immediata. Els investigadors alerten que aquestes aigües penetren en capes més profundes. Això en retarda el refredament fins i tot quan canvien les condicions meteorològiques.
Més calor, menys vida: el risc que avança sota l'aigua
Les ones de calor marines no són noves, però cada cop són més freqüents, llargues i intenses. Els científics recorden que aquests episodis afecten la biodiversitat marina, des de praderies de posidònia fins a espècies de pesca comercial. A més, tenir un mar molt càlid també té conseqüències sobre les condicions meteorològiques.
