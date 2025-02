Oficial: Alerten de l'arribada de més fred i pluges i nevades a totes aquestes zones

Les últimes setmanes han estat marcades per l'arribada de diverses borrasques que han deixat tota mena de fenòmens meteorològics. Hem tingut forts vents, nevades intenses en zones de muntanya i precipitacions abundants. Això sí, tot aquest temps advers ha afectat sobretot a l'oest peninsular i la cornisa cantàbrica.

Galícia, Castella i Lleó i el nord de Portugal han estat algunes de les regions més afectades per aquestes borrasques. De fet, les acumulacions de neu més destacables les hem tingut a la Serralada Cantàbrica i els Pirineus.

Tot el contrari ha passat al Mediterrani, que ha quedat en gran part al marge d'aquests episodis. Per allí el temps ha estat més sec i les temperatures relativament suaus per a l'època. Però aquesta tendència podria canviar en els pròxims dies, ja que els models meteorològics suggereixen un gir de 180 graus amb el temps.

Salta la sorpresa: el canvi dràstic de temps que arribarà en uns dies

Segons els mapes d'anomalies setmanals del model ECMWF, la setmana del 3 al 9 de febrer de 2025 tindrem diversos canvis. En primer lloc, estarà marcada per temperatures més fredes de l'habitual, especialment a la meitat occidental i l'interior de la península. Gran part d'Espanya i Portugal podrien tenir anomalies tèrmiques negatives, amb valors per sota de la mitjana per a aquestes dates.

Aquesta baixada tèrmica afectarà especialment la Meseta Nord, el centre i el sud-oest peninsular. Per allí els valors podrien ser molt més baixos del que marca la mitjana per a aquests dies. També s'espera que el fred arribi a zones del Mediterrani, encara que amb menor intensitat.

Pluges i nevades a la vista

El canvi no només vindrà per les temperatures, sinó també per la distribució de les precipitacions. Si ens fixem en les anomalies de precipitació, veiem que l'est i sud-est peninsular rebran més pluja del normal. Aquest és un canvi significatiu respecte a setmanes anteriors, quan les pluges s'han concentrat a l'Atlàntic i el Cantàbric.

Les zones més beneficiades per aquest augment de la humitat seran la Comunitat Valenciana, Múrcia, Catalunya i les Illes Balears. Per allí les precipitacions podrien estar per sobre de la mitjana. Aquesta situació es deu a un canvi en la direcció dels vents, que afavoriria l'entrada d'aire més humit des del Mediterrani, generant pluges més persistents.

Aquest nou escenari meteorològic apunta a un mes de febrer més fred de l'habitual en gran part d'Espanya. També podria indicar que el mes de febrer podria ser molt diferent pel que fa a pluges, comparat amb el que hem vist al gener.

Si aquesta tendència es confirma, és possible que veiem més episodis de neu en cotes relativament baixes. Queda per veure com evolucionarà aquesta situació en els pròxims dies, però tot indica que l'hivern encara té molt a dir.