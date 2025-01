'Abrigueu-vos bé...': Roberto Brasero acaba de llançar l'avís més contundent de tots

Després d'una setmana marcada per fortes pluges i temporals de vent, Roberto Brasero porta importants novetats. Segons l'expert d'Antena 3, una nova borrasca se suma al panorama hivernal, portant-nos un notable descens de temperatures i nevades més intenses.

La gran novetat, això sí, és que aquesta nova pertorbació serà bastant diferent de les últimes que hem viscut. Brasero preveu que arribi amb molta més neu i aire fred. En aquest sentit, les muntanyes, sobretot les del nord peninsular, es cobriran d'una espessa capa blanca.

A més, el temporal marítim tornarà a ser protagonista, amb onades d'entre 8 i 9 metres. Les comunitats més castigades seran el litoral de Galícia, Cantàbria i del País Basc. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat avisos de nivell vermell en aquestes comunitats.

A la costa asturiana, l'avís és de nivell taronja, amb previsió d'onades de fins a 8 metres al llarg del dijous. Encara que la força del mar no assolirà els pics registrats amb la borrasca Herminia, la situació continua sent perillosa.

Roberto Brasero alerta: fortes ratxes de vent

Amb tot, Roberto Brasero ha advertit que el vent serà novament un element important en aquest episodi hivernal. S'esperen ratxes molt intenses a Galícia i el Cantàbric, però també al nord, l'Estret, el sud-est i la vall de l'Ebre.

A diferència de dies anteriors, aquesta vegada el vent serà notablement més fred, intensificant la sensació tèrmica d'hivern. A Canàries, els vents alisis també bufaran amb força, generant onatge a la costa nord de l'arxipèlag. No obstant això, al sud de les illes el temps es mantindrà més estable.

Nevades molt abundants en les pròximes hores

Aquest dijous serà, a més, un dia clau pel que fa a precipitacions, amb pluges i neu en moltes regions. Es preveuen nevades intenses en tots els sistemes muntanyosos, destacant especialment els Pirineus i la Serralada Cantàbrica. Per allí podrien acumular-se més de 20 centímetres de neu en 24 hores en cotes superiors a 1.100 metres.

El més significatiu és que la neu també podria caure en cotes més baixes. En concret, Roberto Brasero preveu nevades a partir dels 800 metres al nord-oest. Davant aquest escenari, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès avisos de nivell taronja per a la Serralada Cantàbrica a Lleó i Astúries.

També hi ha avisos per al Pirineu navarrès, el d'Osca i la Vall d'Aran. El temps, això sí, millorarà amb el pas de la borrasca, i el divendres Ivo ja es retirarà. Roberto Brasero no preveu l'arribada d'una altra pertorbació, almenys per uns dies, encara que el fred no es mourà.