En tan sols unes hores: nou gir de 180 graus amb el temps a Catalunya

El fred i les precipitacions estan copant l'actualitat meteorològica de Catalunya. I realment això és el que toca tenint en compte que s'està acabant un mes de gener de ple hivern. No obstant això, són molts els que desitgen que arribi una treva, potser, en forma d'anticicló.

Això significaria que les temperatures s'estabilitzen, que el sol es queda permanent en gran part del país i les pluges brillen per la seva absència. També es traduiria en espesses i contundents boires a l'interior i l'oest de la regió. Bé, doncs res d'això passarà, ja que la previsió per a les pròximes hores indica el contrari.

El temps que es preveu a Catalunya per al divendres i el dissabte segueix el rastre del d'aquesta setmana. Les pluges, les precipitacions en forma de neu i el fred seguiran instal·lats a la majoria de comarques catalanes. Almenys així ho confirmen els experts que ja han desvelat la informació dels més recents mapes de predicció.

Més neu al Pirineu català

Són ja diverses les jornades que estan deixant un paisatge de postal a les cotes més altes del Pirineu. Especialment a l'occidental, on en les pròximes hores es preveu que nevi al voltant dels 1.000 o 1.200 metres d'altitud. Així mateix, en alguns punts de la Vall d'Aran la cota podria descendir als 900, per la qual cosa la nevada seria general.

En aquesta mateixa línia es preveu que segueixi el temps a la zona més al nord del país. De fet, tot apunta que la matinada de dissabte els cels es tornin a encapotar de blanc i torni a caure neu. Però, en aquesta ocasió, la part més beneficiada seria l'oriental.

A mesura que avancen les hores, la certesa d'aquesta previsió va canviant, i alguns experts ja avisen que aquesta nevada es retardarà. Per la qual cosa podria allargar-se fins ben entrada la tarda de dissabte, deixant un cap de setmana de ple hivern. Sigui com sigui, el que és clar és que les nevades seguiran caient beneficiant un sector d'alta muntanya.

Les pluges i el fred seguiran uns dies més

El més habitual quan neva al Pirineu és que es noti d'una forma o altra a la resta de la regió. Normalment, aquest fenomen es deixa sentir en forma de descens de les temperatures de forma generalitzada. Per la qual cosa, encara que faci sol, els mercuris es mostraran especialment afins a baixar.

Pel que fa a les pluges, seguiran caient ruixats lleus en zones com Les Terres de l'Ebre o el nord-est de Catalunya. Encara que les precipitacions no seran massa fortes, sí que seran prou actives per a anul·lar plans a l'aire lliure. En definitiva, s'acosta un cap de setmana de neu, pluges i fred.