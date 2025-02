Arriba la felicitat a Catalunya: els meteoròlegs confirmen la millor notícia de totes

El temps a Catalunya ens està deixant una mica de tot. Després de la bonança dels dies de Nadal, va arribar la setmana més freda de l'època. Les temperatures es van congelar i els termòmetres van baixar de manera dràstica en moltes comarques.

Després van aparèixer les nevades, les quals porten alegrant els dies des de fa setmanes a la part del Pirineu més occidental. Finalment, al llarg d'aquesta setmana s'han activat alguns ruixats i el vent, el qual no dona tantes alegries a aquells que el pateixen. Ara els experts ja tenen les mirades posades en la setmana vinent i en les tendències meteorològiques que s'esperen.

En aquest sentit, es preveu que la pròxima setmana tornin les precipitacions a Catalunya. Sobretot a la part més al litoral, seguint amb la tendència que es mantindrà en el conjunt del Mediterrani. Plourà i farà fred, per la qual cosa és possible que segueixi sent una setmana humida i inestable.

Les pluges vindran acompanyades de fred

El Meteocat ha avançat la previsió del temps per a la setmana vinent a la regió. Si bé encara queden moltes hores i les coses poden canviar, la predicció situa sota el paraigua a moltes zones. D'aquí que el Meteocat hagi avisat que "es preveu una precipitació per sobre de la mitjana al litoral".

Això significa que els ruixats se situaran a les zones més properes al mar, generant la típica inestabilitat de principis de febrer. A la resta del territori les pluges seguiran una línia més similar a la mitjana o, fins i tot, una mica per sota. Pel que fa al fred, sembla que tornarà a intensificar-se.

"La temperatura serà més baixa de l'habitual", han avançat. Per la qual cosa toca tenir preparats els paraigües i les jaquetes. Els mercuris descendiran a primera i última hora del dia, deixant unes jornades realment fredes.

El temps d'hivern es resisteix a marxar

Que faci fred és normal en aquesta època de l'any. Ara bé, són molts els que esperen que comencin a sentir-se els primers cops de cua d'una primavera que encara queda lluny. De moment, el que està clar és que hem estrenat un mes de febrer que promet ser molt interessant.

El mes de gener ja ho ha estat, encara que a Catalunya ens hem quedat una mica al marge. Aquesta pròxima setmana sembla que les pluges s'accentuaran, el fred seguirà instal·lat i les nevades cauran de manera persistent a les zones de muntanya. Això sí, tampoc no s'ha de perdre de vista l'evolució dels mapes, ja que, en qualsevol moment, regalen novetats.