D'oest a est: els meteoròlegs avisen de pluges en totes aquestes comarques catalanes

Els meteoròlegs han alertat sobre un canvi significatiu en les condicions meteorològiques a Catalunya per als pròxims dies. A mesura que avanci la setmana, les novetats relacionades amb el temps a Catalunya aniran agafant força. En definitiva, l'estabilitat d'aquestes últimes jornades deixarà pas a un context plujós, ventós i amb neu al Pirineu.

Segons els experts, dissabte s'espera l'arribada d'una pertorbació que es desplaçarà d'oest a est, portant amb si pluges i, a les zones més altes, nevades. El fenomen, que ja està en ple desenvolupament a l'Atlàntic, es preveu que entri a la península durant la matinada de dissabte. Tal com han avançat els meteoròlegs, el front anirà desplaçant-se des de la costa oest cap a l'interior.

Afectant així diverses comarques de la regió a mesura que avanci la jornada. Les pluges, que inicialment seran febles a les zones més properes al mar, aniran intensificant-se a mesura que el sistema travessi el territori. Especialment a les comarques de l'interior i el nord.

Un front carregat de pluges i nevades

Una de les característiques més destacades d'aquest episodi serà l'aparició de neu al Pirineu. Als cims més alts, les precipitacions de neu es produiran a partir d'uns 1.500 metres. El que podria generar certa inestabilitat a les carreteres i afectar l'activitat de muntanya.

Tot i que es tracta d'un front i no d'una borrasca, els meteoròlegs alerten que les condicions de fred podrien produir efectes. Això es deu a l'aire fred a les capes superiors de l'atmosfera, que pot provocar precipitacions intenses en un curt període de temps. Les pluges més intenses s'esperen a les comarques de l'interior de Catalunya.

Com la Segarra, Anoia, Osona i el Berguedà, on es podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat en només unes hores. D'altra banda, les zones costaneres de Barcelona i Tarragona experimentaran precipitacions més lleugeres. Encara que també es preveu que el temps es mantingui ennuvolat i plujós durant gran part del dia.

L'hivern encara té molt a dir

La veritat és que aquest pròxim episodi plujós canviarà el panorama sec de les últimes setmanes a Catalunya. Pel que fa a les temperatures, s'espera que el descens dels termòmetres sigui notable. Especialment al Pirineu, on les mínimes podrien caure per sota dels zero graus.

De totes maneres, el front s'anirà debilitant a mesura que avanci el diumenge, amb una millora de les condicions meteorològiques. No obstant això, el dissabte es perfila com un dia de pluges generalitzades a tot el territori.