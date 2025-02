Molta atenció al dijous: Roberto Brasero avisa del canvi més gran de tota la setmana

El temps d'aquest dimarts vindrà marcat per un augment de la nuvolositat en gran part del país, avisa Roberto Brasero. Els núvols avançaran des de l'oest, deixant algunes pluges febles que arribaran primer a Canàries. "Compte perquè algunes poden ser intenses, amb tempesta i fortes ratxes de vent", ha advertit el meteoròleg.

Al llarg del dia, les precipitacions s'endinsaran també a la península, afectant especialment Huelva, Cadis i Sevilla. Les precipitacions més destacables arribaran sobretot a la tarda, i s'estendran també a Extremadura i el sud de Castella i Lleó. A la resta de l'oest peninsular predominaran els cels ennuvolats, amb boires a les Balears i Catalunya.

Els canvis començaran dijous, assenyala Roberto Brasero

Dimecres continuarà amb una situació similar, encara que amb menys pluges. Es mantindrà certa inestabilitat al sud peninsular, on podrien registrar-se ruixats dispersos, a més d'algunes pluges a Galícia. No obstant això, la tendència general serà cap a intervals nuvolosos i cels cada vegada més clars.

Els primers indicis d'un canvi una mica més destacable els tindrem dijous, encara que les primeres hores seguiran sent tranquil·les. Durant les hores centrals del dia, els termòmetres marcaran més de 15º C en moltes zones del país. Fins i tot es podrien superar els 20º C al Cantàbric i al centre i sud peninsular.

Però l'ambient estable durarà només unes hores, perquè "els cels s'aniran ennuvolant progressivament per l'aproximació d'un nou front", ha assenyalat Roberto Brasero. Serà l'inici del canvi de tendència, amb l'arribada de més humitat i un augment de la nuvolositat, sobretot a l'oest peninsular. També al Mediterrani, on podrien registrar-se algunes pluges febles i disperses.

Molta atenció al que passarà a partir de divendres

Divendres marcarà l'arribada d'un front associat a una nova borrasca atlàntica, que portarà cels coberts i pluges. Aquestes afectaran sobretot gran part del nord, però també a l'oest i centre peninsular. "Les pluges podran ser abundants a Galícia", ha advertit Roberto Brasero.

De tota manera, sembla que les precipitacions no aconseguiran arribar encara ni a l'est ni a Balears. Les temperatures, encara que baixaran, seguiran sent suaus, amb neu únicament en zones de muntanya. Durant dissabte i diumenge, el front avançarà cap a l'est i deixarà pluges en àmplies zones del territori.

Això sí, en les últimes hores de diumenge el sol tornarà a imposar-se en moltes regions. No obstant això, el descens tèrmic serà notable, amb temperatures més acordes a l'època de l'any. Tot això servirà, reconeix Roberto Brasero, per deixar enrere els valors primaverals dels últims dies.