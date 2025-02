'Divendres i dissabte...': L'AEMET llança una bomba a Catalunya per aquesta setmana

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat el pronòstic del temps per a la segona meitat d'aquesta setmana, en la qual s'espera un canvi dràstic. Després de diversos dies amb un temps assolellat i tranquil, la previsió indica l'arribada d'un front de pluges, que escombrarà la península. Aquest arribaria de cara al dijous i divendres, deixant un cap de setmana de molta inestabilitat.

Segons l'AEMET, ja el dijous promet ser una jornada en la qual es veuran alguns canvis, encara que la situació serà sobretot estable. No obstant això, el panorama canviarà radicalment a partir del divendres, quan un front atlàntic assolirà la península. Portarà pluges generalitzades, amb acumulats més significatius en punts del nord i nord-oest de la península.

El cert és que aquest front arribarà per l'Atlàntic, cosa que a priori no beneficia Catalunya, però aquest seria diferent. Segons indiquen els meteoròlegs, les pluges afectaran amb més intensitat la zona del Mediterrani. Tot això acompanyat per fortes ratxes de vent acompanyaran el front, provocant condicions de mal temps en gran part del territori.

Possible canvi de temps a Catalunya

Les ratxes de vent podrien superar els 70 km/h a la península, cosa que generarà una sensació de fred i major incomoditat. De totes maneres, les temperatures seguiran sent relativament temperades, pròpies de principis de primavera. El diumenge s'espera que les pluges cessin en moltes zones, però podrien empitjorar a la zona del Mediterrani.

De fet, segons eltiempo.es, tant l'est peninsular com les Balears podrien rebre quantitats d'aigua generoses. Pel que fa a les temperatures, es mantindrà un ambient temperat durant tot el cap de setmana, amb màximes entre els 12 i 16 graus.

Un ambient més aviat primaveral

Aquest temps humit i relativament suau podria portar a més d'un a pensar en la primavera. Però no ens podem deixar enganyar, perquè encara que la temperatura no sigui tan baixa, el vent incrementa la sensació de fred. I si alguna cosa sembla que tindrem el cap de setmana és humitat i un ambient ventós.

De totes maneres, el pronòstic pot patir variacions, per la qual cosa caldrà seguir amb molta atenció l'evolució dels mapes. Val la pena dir, però, que la tendència és clara des de fa ja uns dies. Les anomalies de precipitació fa dies que indiquen possibles pluges a la península aquesta setmana.