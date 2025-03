'S'obrirà pas...': Roberto Brasero avisa d'un gir en el temps i passarà avui mateix

Els últims dies a Espanya han estat marcats per un temps especialment plujós. Les precipitacions han estat intenses i persistents, fins i tot amb tempesta en algunes regions. De fet, aquest dimarts, les tempestes amb calamarsa van descarregar amb força en diverses comunitats autònomes: Andalusia, Catalunya, la Comunitat Valenciana, etc.

Malgrat la inestabilitat de dimarts, el meteoròleg Roberto Brasero ha destacat que no es repetirà aquest dimecres. "Les tempestes d'ahir han estat de gran impacte, però ja és més difícil que es repeteixin aquest dimecres", ha assenyalat.

Malgrat la millora general, Roberto Brasero avisa que encara hi ha probabilitats d'algun episodi tempestuós a les Balears. De fet, algunes tempestes que van ocórrer dimarts per allà van ser bastant fortes. A més, el nord-est de Catalunya i Terol també podrien experimentar pluges i tempestes, encara que de menor intensitat.

Roberto Brasero avisa del que passarà avui: canvi radical

Un aspecte important que cal tenir en compte aquest dimecres és el vent del cerç. Roberto Brasero ha avisat que bufarà amb força a la desembocadura de l'Ebre. Aquest vent és conegut per la seva intensitat i, a més, és fred, cosa que farà que les temperatures se sentin més baixes.

"El cerç serà molt fort aquest matí, i a la Vall de l'Ebre s'experimentarà un descens de les temperatures", ha avisat Roberto Brasero. Mentrestant, a la resta d'Espanya, especialment al centre i al sud, les temperatures començaran a pujar. No obstant això, l'augment de calor serà gradual, "no arribarà de cop", i les nits i matins continuaran sent fresques, i fins i tot fredes.

Anem deixant enrere les pluges

Encara que el temps fins ara ha estat inestable, Roberto Brasero assegura que, a partir d'aquest dimecres, començarà a estabilitzar-se. Tot i que encara quedaran alguns núvols al Cantàbric, s'espera que la majoria de les pluges cessin. "Al Cantàbric oriental podríem tenir alguna pluja fina, però el temps tendeix a l'estabilitat", ha confirmat el meteoròleg d'Antena 3.

A més, "les tempestes generalitzades que hem vist al sud i a l'est d'Espanya ja no seran tan intenses", ha comentat Roberto Brasero. A les zones on encara quedin alguns núvols, l'expert assegura que "es farà pas" el sol i es mantindrà durant més temps. "Ja podem dir que s'ha acabat aquesta ratxa de pluges", subratlla.

Aquest canvi de temps és un alleujament després de dies de tempestes i fortes pluges. És, a més, el moment d'avaluar els efectes d'aquest període d'inestabilitat, que ha deixat un impacte positiu als embassaments d'Espanya. La majoria han acumulat molta aigua, gràcies a les contínues precipitacions.