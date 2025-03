'Es va tancant': Avís d'última hora de Roberto Brasero per al que queda de setmana

Després d'una setmana marcada per fortes pluges i temperatures fredes, la calma comença a treure el cap. Ara bé, Roberto Brasero ha avisat que abans tindrem alguns ruixats i tempestes, que localment seran intenses. Aquest dimarts esperem pluges, per exemple, a la zona del Cantàbric, encara que de menor intensitat que en dies anteriors.

A més, a la cara nord del Pirineu, la neu farà la seva aparició a partir dels 1.500 metres, mantenint la sensació hivernal. Mentre el nord es manté cobert per núvols, el sud de la Península gaudirà de cels més clars. No obstant això, Brasero adverteix que a la tarda es produiran tempestes a Andalusia, així com a l'interior de l'est peninsular.

També a les Balears, on la probabilitat de tempestes serà més alta i podrien ser intenses. "L'arxipèlag és el lloc on les tempestes seran més probables i fortes", assenyala el meteoròleg d'Antena 3. Les temperatures, per la seva banda, seguiran pujant, amb un notable canvi respecte a les matinades fresques de dies passats.

Giro de 180 graus en els pròxims dies a Espanya

La previsió per al dimecres és molt més optimista. Roberto Brasero assegura que la influència de l'anticicló serà més evident, portant amb si cels clars i estabilitat atmosfèrica en gran part del país. "El sol començarà a treure el cap durant més temps i a més zones", explica el meteoròleg.

Les precipitacions es limitaran a algunes àrees de l'extrem nord i l'alt Ebre. Mentrestant, les Balears i les zones muntanyoses de l'est peninsular podrien registrar algunes tempestes aïllades.

Malgrat que les nits seguiran sent fresques, les temperatures màximes al centre i sud del país començaran a pujar. S'assoliran els 23° C al vall del Guadalquivir i la Costa del Sol. Aquests valors són només un avanç del que vindrà durant la resta de la setmana, amb dies més assolellats i agradables.

Roberto Brasero avisa del que passarà el cap de setmana

La tendència d'estabilitat atmosfèrica continuarà durant el dijous i divendres, amb cels clars i temperatures agradables. Segons Roberto Brasero, "el dissabte serà el dia en què la calor comenci a sentir-se més intensament", amb màximes de fins a 27° C. Encara que no parlem d'una calor estiuenca, sí que serà una situació diferent de la que hem tingut fins ara al març.

De fet, el meteoròleg ha destacat que març ha batut rècords de precipitacions, amb pluges 10 vegades superiors a la mitjana. En només tres setmanes, hem recollit el doble de pluja que l'esperat per als tres mesos de primavera. Ara, el cel s'aclareix, i la sensació de sol començarà a dominar l'ambient.