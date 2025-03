Alegria a Catalunya: els meteoròlegs avisen del dia en què tornarà a nevar molt

Sens dubte, està sent un bon any per als amants de la neu i l'esquí. Encara que va costar que les nevades arribessin a tot el Pirineu, finalment gran part de la serralada s'ha tenyit de blanc. Han estat setmanes d'intenses precipitacions en forma de neu al nord de Catalunya, i la situació no s'ha acabat.

Ara, arribada la primavera, lluny d'acabar-se aquests episodis, sembla que encara es queden uns dies. Almenys així es desprèn de les previsions meteorològiques, que preveuen noves nevades. Sobretot de cara al cap de setmana, quan la cota tornarà a descendir lleument i la intensitat de les precipitacions augmentarà.

En aquest sentit, alguns experts asseguren que "el cap de setmana podria arribar un nou canvi de temps de nord". Això es tradueix en més fred, més nevades i més dies d'esquí. Està clar que ja res tornarà a ser com uns mesos enrere, ja que els gruixos no seran tan copiosos, però sí suficients per gaudir.

Més neu a les muntanyes de Catalunya

Els experts asseguren estar "pendents" de l'evolució dels mapes de cara al dissabte. Serà llavors quan podria arribar una nova nevada al Pirineu. Si bé encara és aviat per a confirmacions rotundes, tot apunta que la tendència seguirà sent la de ple hivern al nord del país.

"Estaríem en el límit", afirmen. No obstant això, Catalunya entra dins d'aquests països en què la neu seguirà donant de què parlar. De moment, al llarg d'aquest dimarts, la cota se situarà al voltant dels 1.600 metres.

Una altitud molt més alta que la que hi va haver fa dues setmanes amb la gran nevada. De totes maneres, tampoc tan alta com dies enrere, on només van veure nevar a partir dels 2.000 metres. Sigui com sigui, està clar que les últimes nevades de l'any s'estan allargant, sent tot un regal per a les estacions d'esquí del Pirineu.

Una setmana amb més estabilitat que les anteriors

Encara que les nevades continuïn, la veritat és que la notícia de la setmana és que el sol anirà guanyant terreny. Sí que romandran uns dies més les pluges, sobretot a la costa central i el nord-est. Amb tot, les estones de sol guanyaran força a partir de dimecres en gran part de la regió.

D'aquesta manera, la primavera va donant més senyals de vida. Per la seva banda, l'hivern s'acomiada després de mesos de fred, gelades, neu, pluges i molta inestabilitat. Una vegada més, els cicles es compleixen, arriben i es tanquen.