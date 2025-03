Felicitat per a Francesc Mauri pel que ha passat a Catalunya: primer cop en 25 anys

Si pensem en un marge de 25 anys, està clar que són molts anys. Sobretot quan es parla d'un bé tan preuat com l'aigua. I si recordem com de malament ho hem arribat a passar a Catalunya per la manca d'aigua, aprenem a valorar-la molt més.

Afortunadament, sembla que el canvi de tendència ja ha arribat i que, per fi, la situació s'està revertint. Les últimes dades són esperançadores i demostren que els dies amb el paraigua en mà que hem tingut han estat profitosos. En especial en alguns punts del país on era més que urgent que plogués durant dies.

En aquest sentit, els experts es mostren més esperançats que mai, perquè els embassaments estan molt millor que fa mesos. De fet, Francesc Mauri ha assenyalat que, en 25 anys, "mai havíem registrat una recuperació així". Sens dubte, una gran notícia que l'home del temps de TV3 no ha trigat a celebrar.

El bon estat de salut dels pantans catalans

Embassaments com el de Sau, Baells, Foix o Siurana i Riudecanyes han assolit xifres úniques. Moltes d'elles han superat el 50%, per la qual cosa la situació és generosa. Altres més al nord, com el de Rialb, ja ha arribat gairebé al 100% de capacitat, obligant a obrir les seves comportes.

Tot això a l'espera que comenci el desglaç d'uns Pirineus que també llueixen bé de neu. "Tenim neu a cabassos", assegura Francesc Mauri. Per la qual cosa els rius i embassaments encara hauran de superar més aigua en qüestió de poques setmanes.

Aquesta notícia arriba després d'uns anys en què la situació dels pantans era preocupant. Tant que a l'estiu s'han hagut de prendre mesures de restriccions per a l'ús de l'aigua en l'agricultura. També en l'oci, ja que moltes piscines municipals s'han quedat literalment seques.

A l'espera de més pluges

Totes aquestes dades arriben després d'unes setmanes de copioses precipitacions. Les pluges no han donat treva i ara Catalunya celebra els seus resultats. Aquesta setmana també ha estat humida, encara que amb més estones de sol i un ambient més primaveral.

No hi ha dubte que Francesc Mauri està feliç per aquestes dades. L'expert ha estat un dels actius més seriosos contra la sequera a Catalunya. Ara, només queda gaudir de l'espectacle i seguir usant amb consciència aquest bé tan preuat.