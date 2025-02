Nou i inesperat gir amb el peix diable negre que es va fer viral: 'Quina desil·lusió'

Una troballa estranya a les costes de Tenerife va deixar molts bocabadats fa uns dies. A tan sols dos quilòmetres de la costa de Playa San Juan, l'ONG Condrik Tenerife va capturar en vídeo un peix diable negre. Es tracta d'un peix abissal, conegut per la seva aterridora aparença.

El més sorprenent d'aquest descobriment va ser que normalment aquest animal neda en aigües a milers de metres de profunditat. Per contra, en el moment de la seva visió es trobava nedant a plena llum del dia i a prop de la superfície. El vídeo, que ràpidament es va viralitzar a les xarxes socials, va deixar a tothom atònit, però també va obrir una porta a la desmitificació d'aquest temut animal.

En les imatges, el peix semblava molt més gran del que en realitat és, cosa que augmentava el seu aspecte monstruós. Per a aquells que no estan familiaritzats amb la fauna marina, aquest peix s'associa generalment a la famosa pel·lícula Buscant en Nemo. En aquest film infantil se'l mostra com un temible depredador que persegueix els protagonistes.

Un peix amb una peculiar història darrere

No obstant això, en la realitat, la història és bastant diferent. Es tracta d'un peix de dimensions bastant modestes. I és que encara que el seu aspecte sigui aterridor, en la seva majoria mesura entre 20 i 30 centímetres, amb algunes femelles arribant fins a 50 centímetres.

Aquesta diferència de mida ha generat una barreja de desconcert i desil·lusió entre aquells que s'imaginaven una criatura molt més gran. Malauradament, el peix diable negre que va ser filmat per l'ONG no va sobreviure. Després de ser seguit pels experts, l'animal es va mostrar ferit i, poc després, va morir.

L'equip de Condrik el va recollir per estudiar-lo i obtenir més informació sobre aquesta enigmàtica espècie. El fet que s'hagi aconseguit capturar un exemplar tan a prop de la superfície és un descobriment inusual. En la majoria dels casos, només s'havien trobat larves o individus morts d'aquesta espècie tan profunda.

Més curiositats sobre el peix negre abissal

A més de la seva rara presència en aigües poc profundes, una de les característiques més sorprenents d'aquest peix és el sacrifici reproductiu dels mascles. A causa de la seva mida, els mascles no poden sobreviure per si sols i s'adhereixen a la femella, atrofiant els seus òrgans fins a convertir-se en un reservori d'esperma. Així, garanteixen la reproducció de l'espècie en les fosques profunditats de l'oceà.

Aquesta troballa, més enllà del seu impacte inicial, ha deixat a molts amb una sensació de desil·lusió. Tot això perquè la criatura, que abans inspirava tant de por, ara només genera una barreja de fascinació i curiositat. Sens dubte, tot això ha servit per confirmar allò que les aparences enganyen.