Molta atenció aquesta tarda: avís d'última hora sobre la nevada i la pluja a Catalunya

Catalunya s'ha llevat aquest dimecres amb núvols i fins i tot pluges en moltes comarques. Tot això per l'arribada d'una inestabilitat que serà breu, però alhora intensa en algunes regions. Els xàfecs, que han començat ja des de primera hora pel sud i oest, aniran avançant al llarg de tota la jornada.

Però caldrà esperar a la tarda per veure com s'intensifiquen aquestes precipitacions. Els meteoròlegs han alertat que els xàfecs s'aniran desplaçant cap a l'est i aniran intensificant la seva força. Almenys així ho marca el pronòstic, els quals, que preveu acumulacions importants de pluja i fins i tot neu.

Com diem, sembla que la pitjor part s'espera per a després del migdia. Els núvols aniran guanyant terreny i es prepararan per descarregar amb força en punts de la costa central. Els xàfecs es convertiran en tempestes i acumularan bons nivells d'aigua.

La neu se suma a la inestabilitat del dimecres

Per si la pluja fos poc, la neu també s'atreveix a aparèixer en escena. Ho farà a partir dels 1.600 metres d'altitud, per la qual cosa se seguirà amb la tendència del cap de setmana. Amb tota aquesta previsió queda clar que el dimecres s'ha plantat a mitjans de setmana amb un temps inestable i humit.

Malgrat que en molts punts de Catalunya avui sigui complicat veure la llum, el cert és que els xàfecs no s'allargaran massa. Els experts auguren que a mesura que avanci la nit, els núvols s'aniran dispersant. Gairebé quedaran alguns bancs de núvols a primera hora del matí d'un dijous molt més tranquil.

Això sí, després de la tempesta no sempre arriba la calma. En aquesta ocasió, el que arribarà serà el vent i el fred. A la part nord-est de la regió s'activarà la tramuntana i a l'oest i sud el mestral.

El temps de febrer no para de donar sorpreses

Les temperatures també descendiran, canviant la dinàmica d'aquest dimecres. I és que malgrat la pluja i els xàfecs, els mercuris no han descendit massa. Ara bé, un cop esvaïts els núvols arribarà una sensació tèrmica de ple hivern.

Amb aquesta previsió, es confirma que febrer està sent un mes força inestable. No és cap secret que hi ha dies de sol i temperatura suaus, però també jornades plujoses i fresques. Caldrà seguir amb molta atenció els pròxims pronòstics del temps per veure quines altres sorpreses ens té preparades.